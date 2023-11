Día Internacional del Jaguar: se busca regresar a la especie a su hábitat natural

Ante la grave crisis que enfrenta el jaguar, especie que pasó de ser venerada por distintas culturas a un animal en peligro de extinción, la apertura de santuarios para la conservación del ejemplar ha sido crucial para su supervivencia.

No obstante, con el objetivo de devolver al jaguar a su hábitat natural y no sólo cuidar de la especie en cautiverio, Ferrero de México y Reino Animal anunciaron la inauguración del Área de Crianza Salvaje dentro del Refugio Jaguar, una zona diseñada para que las crías nacidas dentro del recinto crezcan libres de contacto humano y puedan desarrollar las habilidades necesarias para integrarse de forma positiva a la vida silvestre.

La más reciente adquisición es una jaguar de un año de edad

Créditos: Antonio Nava

Sigue leyendo:

Así puedes liberar a tu perro, gato o cualquier animalito de compañía de las malas energías

Un jaguar se abalanza contra una niña y le arranca su brazo con el hocico en un rancho de Chihuahua

Refugio Jaguar: el recinto que busca preservar la especie en de extinción

Desde el recinto natural ubicado en el Estado de México, Solange Massimi, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa para Ferrero de México y Centroamérica, indicó que este proyecto representa la segunda parte de la estrategia de recuperación de la especie, ya que el jaguar es una pieza clave para la conservación del ecosistema; por ello, lamentó que a la fecha únicamente prevalezcan alrededor de tres mil 800 ejemplares en el país.

En el marco del Día Internacional del Jaguar, explicó que a la fecha Refugio Jaguar alberga a ocho ejemplares, algunos de los cuales pasean por la zona y conviven con los visitantes de manera natural.

La más reciente adquisición es una jaguar de un año de edad, misma que fue llevada por elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quienes la encontraron en condiciones de encierro y maltrato.

Ella es inquilina del Área de Crianza Salvaje, donde trabaja en su proceso de adaptación y es vigilada desde una torre y un sistema de cámaras para evitar su contacto directo con las personas.

¿Los jaguares rescatados pueden regresar a su hábitat natural?

Cabe destacar que los jaguares rescatados no pueden volver a su hábitat natural debido a que muchos de ellos han perdido el sentido de caza, por lo que no sobrevivirían fuera del refugio; no obstante, ello no implica que las crías que nacen en el sitio puedan aprender a manejar sus instintos naturales y convivir sanamente con su entorno, para que en un aproximado de tres años puedan vivir en la naturaleza.

El objetivo es que, en un futuro próximo, en el Área de Crianza Salvaje pueda habitar una jaguar con sus crías, para que, sin ayuda del humano, pueda enseñarles las habilidades básicas de un jaguar y con ello se pueda adaptar de manera más sencilla a su entorno salvaje.

Respecto a la iniciativa, mencionó que el espacio cuenta con mil metros cuadrados de superficie y para su creación se invirtieron más de 17 millones de pesos entre Reino Animal y Ferrero.

“Esperamos que esto motive a otras empresas para que hagan proyectos similares, ya que hay muchas especies en peligro”

Ithiel Berrum destacó la labor del albergue

Asimismo, destacó que el pasado mes de octubre, Refugio Jaguar fue reconocido como “Mejor Albergue” por parte de la Asociación Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), debido a sus estándares de calidad.

Por su parte, Ithiel Berrum, director general de Reino Animal, indicó que la estrategia es necesaria para que al jaguar no le pase lo mismo que al lobo mexicano, especie que debido al deterioro de su hábitat no puede volver a la vida salvaje.

Además, señaló la necesidad urgente que hay en que la población en general conozca la importancia de su día a día para la conservación del jaguar, ya que a través de una vida sustentable es como se puede ayudar a la especie.

Es de destacar que algunos de los jaguares fueron rescatados de Black Jaguar-White Tiger, así como otros de los felinos que habitan en Reino Animal, tal como leonas y panteras.

Aunado a ello, en el recinto se pueden apreciar especies diversas como avestruces, lobos y la jirafa Luis Miguel, quien es la estrella del lugar.

srgc