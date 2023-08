VIDEO: abuelita enfrenta a jaguar y lo agarra bastonazos para defenderse del ataque

Es bien sabido que un jaguar es un animal salvaje que quienes suelen vivir en ambientes tropicales. Es uno de los felinos más grandes, pues solo es superado en tamaño por dos de sus parientes: los tigres y los leones. Ante ello, los seres humanos tienen cuidado ante su presencia, pues si el peludo silvestre tiene hambre o está enojado, podría intentar atacar a cualquier persona que se le atraviese.

En los últimos días, ha recirculado un video en el que se muestra a un jaguar sorprender a una adulta mayor. Se pensaría que todo terminó en tragedia; sin embargo, la mujer de la tercera edad lo enfrentó y se defendió con valentía, dejando una escena digna de aparecer en cualquier película de comedia. Al ver al felino, la abuelita se asustó y sacó su única arma en ese momento: su bastón de metal.

La abuelita se encontraba tranquila sentada tomando el fresco de la noche. Foto: captura de pantalla

Abuelita agarró a bastonazos al jaguar

En el clip de tan solo unos segundos que circula en las diferentes plataformas de redes sociales, se puede observar que al principio la señora se encuentra sentada, en lo que parece ser un patio; se desconoce donde realmente pasó este suceso. Al fondo, detrás de ella, se distingue a un animal que se va acercando poco a poco. La señora voltea hacia su derecha y lo ve, su primera reacción es de espanto.

Fue tal el susto que se cae de espalda; el animal de cuatro patas se lanzó contra ella, pero por fortuna, ella no soltó el bastón y lo tomó para defenderse y darle de bastonazos una y otra vez hasta que logró que el felino huyera. De acuerdo con redes sociales, los hechos ocurrieron en la India, y la mujer fue identificada con el nombre de Nirmala Devi Sigh, residente de la colonia Aarey, cuyos familiares acudieron pronto tras escuchar la pelea, según se muestra en la grabación.

La valiente pelea quedó registrada gracias a cámaras de videovigilancia. Foto: captura

¿Los jaguares son peligrosos?

De acuerdo con l portal web de la Universidad de Costa Rica, en la mayoría de los casos el jaguar no muestran conductas agresivas contra los humanos. Es más, evitan la interacción. No obstante, si no tienen más opción que enfrentarse, sea cual sea el motivo, desplegarán su agresividad natural hasta el último momento.

La institución recomienda lo que nunca debes hacer: darte la vuelta y correr desesperado, debido a que despertarás el instinto de caza del jaguar; sin embargo, lo que sí puedes y debes hacer es: calmarse y respirar hondo; mirarlo fijamente a los ojos y retroceder lentamente, siempre manteniendo contacto visual, hasta que llegues a una distancia prudente como de 30 a 40 metros.

El jaguar es uno de los felinos más grandes. Foto: Pexels

