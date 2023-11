¿Quién es Dorely Medina, la joven que participa en un proyecto para la NASA?

Dorely Medina, de 18 años y originaria de Tepic, Nayarit, participa en el Programa Internacional del Aire y el Espacio (IASP) 2023, con un proyecto centrado en el monitoreo de signos vitales de astronautas durante sus travesías espaciales.

El IASP, enfocado en fomentar el desarrollo de jóvenes en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM), ofrece la oportunidad de formarse como astronauta o presentar proyectos para ser enviados al espacio.

Sigue leyendo:

Con 18 años, Dorely Medina iría a la NASA con este proyecto de medicina espacial

Nasa envía poema a Júpiter

¿Cuál es el proyecto de Dorely Medina?

Nacida en Tepic el 22 de enero de 2005, Dorely, futura estudiante de medicina, sobresaldrá con su proyecto "AstroCare". Este sistema de monitoreo integrará sensores en el traje espacial para recopilar datos en tiempo real sobre la frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal y otros parámetros cruciales para salvaguardar la salud de los astronautas.

Dorely aspira a que este dispositivo de telecomunicaciones sea accesible tanto para los astronautas Créditos: Especial

La joven investigadora, apasionada por la medicina espacial, ha desarrollado un prototipo con sensores de alta precisión estratégicamente ubicados en el traje espacial. Estos transmitirán información biométrica de manera inalámbrica a una unidad central de procesamiento. La singularidad de su propuesta radica en esta unidad central, un componente que ella misma construirá en la base de la NASA en Houston, Texas, marcando una diferencia significativa respecto a los dispositivos existentes.

Busca patrocinadores

Dorely aspira a que este dispositivo de telecomunicaciones sea accesible tanto para los astronautas como para los médicos terrestres. Con su viaje programado para noviembre, la joven buscará patrocinadores en los próximos cuatro meses, extendiendo una invitación a personas o empresas interesadas para realizar donaciones. Aquellos que contribuyan podrían ver sus nombres o logotipos en el traje espacial que Dorely lucirá durante su participación en el programa organizado por la institución AEXA.

Es una joven investigadora y apasionada por la medicina espacial Créditos: Especial

Con emoción y orgullo, Dorely Medina se prepara para representar a Nayarit y a México en este desafío. A través de su experiencia, envía un mensaje inspirador a otros jóvenes: "No se rindan. No dejen de soñar, no dejen de intentarlo. Vivimos en un mundo lleno de posibilidades, pero hay que buscarlas con nuestro esfuerzo, trabajo y lucha constante para salir adelante", destaca la prometedora investigadora nayarita.