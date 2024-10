Vacante en Jalisco, ofrecen 45 mil pesos de SUELDO para trabajo como líder de ventas | REQUISITOS

A través del Portal de Empleo del Gobierno de México ofrece una vacante como "Líder de grupo de ventas", publicada el 13 de septiembre, ofrece hasta 45 mil pesos mexicanos, en la que el reclutador Eduardo Alejandro Silva Ortiz pone a disposición en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La empresa busca liderar un equipo de venta con el solicitante deba generar una venta mediante al la "prospección en frío de clientes", asegurando el cumplimiento de procesos y políticas vigentes de la compañía.

Oferta de empleo en Jalisco Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la vacante?

El interesado deber cumplir ciertos requisitos entre tener como habilidad ser un líder, ser del género masculino y tener entre 30 y 45 años. Además, el interesado deber contar con una licenciatura en administración, relaciones comerciales o carreras afines. Otro de los requisitos indispensables es que el aspirante a la vacante tenga vehículo propio y tenga buena condición física.

Asimismo, la oferta de empleo menciona que el trabajo es 100 por ciento en campo y los interesados deben radicar en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Otro de los requisitos es que el interesado compruebe ingresos mayores a 35 mil pesos y haber tenido al menos a su cargo a 15 vendedores y tres años 3 años de experiencia en campo

Leyenda

.

Uno de los requisitos que no se dejarán pasar por alto es que los solicitantes no tengan tatuajes visibles, no tengan piercings ni expansiones en cualquier parte de su cuerpo que estén a la vista.

¿Cuáles son las responsabilidades del Líder de grupo de ventas?

Entre las responsabilidades que tiene la vacante de líder de grupo de ventas, será liderar al equipo de trabajo que le sea asignado, supervisar de manera individual a cada vendedor, así como capacitar y retroalimentar dudas en campo.

De obtener el puesto, el empleado deberá realizar reportes de resultados diarios a dirección, generar plan de trabajo por vendedor y grupal y generar estrategias comerciales en la zona de trabajo. Además, deberá realizar un mapeo y avance en la zona de donde labora.

Por otra parte, el líder de grupo de ventas deberá tener facilidad con los números, autogestión, saber trabajar en equipo, se comprometido y tener desarrollado perfectamente el sentido de urgencia y saber trabajar bajo presión.

¿Cuánto ofrece la vacante por el puesto a Líder de grupo de ventas?

La empresa ofrece un sueldo de 44 mil 981 pesos mensuales en el que, el 50 por ciento es fijo y el 50 por ciento del sueldo es variables. Además ofrece comisiones a la quincena del tres por ciento de la venta total y premios por alcance de objetivos de hasta 12 mil pesos.

Ofrecen hasta 44 mil pesos mensuales Foto: especial

El puesto además ofrece prestaciones de ley, cotización al 100 por ciento, capacitaciones pagadas y contratación directa por la empresa.

El horario que está disponible para la vacantes es de lunes a viernes de 9:30am a 6:30pm y los sábado de 9:00am a 3:00pm. Para más información y postularte a la vacante, consulta este enlace, la cual tiene vigencia al 13 de diciembre.

