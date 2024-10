España participará en la FIL de Guadalajara, pese a desencuentros de la Corona real con México

La cultura siempre abre caminos de entendimiento, por ello, la participación de este país como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2024, no repercutirá en la relación que tienen el gobierno de México y el de España, que recientemente tuvieron un diferendo en el marco de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura de España, dijo que de manera personal tiene aprecio por funcionarios de la actual administración federal y celebró que México tenga a la primera Presidenta mujer, la doctora Claudia Sheinbaum.

"Tienen por primera vez una presidenta, a una mujer al frente en un país como todos, en el contexto actual lleno de retos; estoy totalmente esperanzado que ustedes van a abrir una grandísima etapa y que este gobierno va a abrir una grandísima etapa para su país. No puedo decir mucho más. Con el Ministerio de Cultura estamos trabajando, hemos venido trabajando y continuaremos trabajando. Tenemos un reto importantísimo, además de la FIL, pero hay otro más importante que nos une ambos gobiernos que es la celebración de Mondiacult en Barcelona en el año 2025, la gran asamblea o la gran reunión de Ministros de Cultura de todo el mundo."

Ambos países trabajarán coordinados. FOTO: Mayeli Marsical

Los dos países mantienen su colaboración

El funcionario español recordó que para el 2025, de manera conjunta, se prepara la Mondiacult, máximo evento que reúne a los ministros de cultura del mundo y que se realizará en Barcelona. Este evento se ha llevado a cabo los últimos dos años en México.

Por su parte, la directora de la FIL, Marisol Schulz comentó que se invitó a los Reyes de España, sin embargo, de acuerdo con la respuesta que envió la Casa Real, por cuestiones de agenda no podrán asistir al evento.

"A principios de año, en febrero, hicimos una carta invitación a sus majestades, a los Reyes de España, y hemos invitado también a diferentes instancias del gobierno, a través tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Relaciones Exteriores. No tenemos confirmación por parte de España que venga ningún representante del gobierno, sin embargo sí tengo una carta por parte del protocolo de Casa Real, disculpando a los reyes por un problema de agenda", explicó Schulz.

Se tendrán todas las novedades literarias de la época. FOTO: Archivo.

España: invitado de honor en la Feria Internacional del Libro 2024

En los nueve días de actividades, del 30 de noviembre al 08 de diciembre, se contará con diversas actividades, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, conciertos y talleres para niños, y este año se retomará la asistencia de países invitados como Grecia, informó la directora Marisol Schulz.

"Nuestro presupuesto este año es de 123 millones 612 mil pesos aproximadamente y más o menos también tendremos ingresos por un poquito más, es decir, normalmente después de la pandemia lo que hemos hecho es salir con alguna algo de ganancia, por decirlo en términos mexicanos y coloquiales casi tablas, pero la feria sigue con números negros, la feria sigue funcionando perfectamente viene en ese sentido que es completamente autofinanciable, cada año en la feria llegan países que no habían estado, por ejemplo este año vendrá, bueno regresa después mucho tiempo Grecia, regresa Marruecos, o sea tenemos cada año países que no habían estado como parte de la exposición en el área internacional".

La relaciones entre las dos naciones continúan. FOTO: Mayeli Marsical

Por su parte, Jordi Martí Grau, Secretario de Estado de Cultura de España, detalló quiénes estarán participando en el programa que incluye una equilibrada agenda de igualdad entre hombres y mujeres, además de una diversidad multicultural de la nación española.

"Cuando nos está llamando la puerta los discursos dogmáticos, los discursos de la ultra derecha, los discursos que buscan al polarización, que buscan señalar al otro como distinto o el culpable, hay y, cualquier programa cultural, tiene que elevar un canto la diversidad como una riqueza, no solo de nuestro país sino del mundo entero. En un país donde en donde la mayor parte de los conflictos tienen una naturaleza cultural, no queda otra, hay que defender la diversidad como riqueza y como patrimonio. Y les aseguro que los más de 200 profesionales, escritores del mundo de la cultura que van a estar aquí, van a ser de lo más diverso. Van a tener a sensación que han invitado a muchos países, no sé si tantos como el año anterior, que era la Unión Europea, pero sí, de muchas culturas".

Finalmente, Karla Planter Pérez, Coordinadora Ejecutiva del Programa Académico de la FIL Guadalajara, explicó que el programa incluye temas variados como medio ambiente, género y el análisis de las democracias en el mundo.

El programa de actividades ya puede consultarse a través de las redes sociales de la FIL.

