Transferencia bancaria: ¿cómo recuperar mi dinero si deposité a una cuenta equivocada?

No es una falsedad cuando decimos que la tecnología se encuentra muy arraiga en nuestra cotidianidad, tanto que ahora es bastante común pagar mediante tarjetas de débito o transferencias bancarias. Esto con el objetivo no ya no cargar con efectivo que puede volvernos blanco de la delincuencia. Ante este acontecimiento debes estar preparado en un escenario en el que las aplicaciones digitales fallen.

Uno de los problemas que más afectan a los usuarios son las trasnferencias bancarias, cuando el pago se hace mediante una aplicación y en ocasiones falla por error de información o simplemente porque el sistema presenta errores. Sin embargo, a continuación te decimos como recuperar tu dinero y no perderlo.

¿Cómo seguir o rastrear una transferencia?

El Banco de México (Banxico) te brinda la opción de rastrear la transferencia que hiciste y generar un comprobante electrónico para reclamarlo en un futuro. Esto en un escenario en el que el dinero no haya llegado a su destino o también cabe la posibilidad que se haya caído.

Dicha dependencia detalla en su sitio web cómo puedes ver el estado de tu pago electrónico. Cabe señalar que un concepto de pago importante es el de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que aparece en tu app de banco.

Datos clave que necesitarás a la hora de levantar el reporte (rastreo)

Fecha de operación.

Número de referencia o clave de rastreo.

Nombres del banco emisor y del banco receptor del pago.

CLABE de la cuenta beneficiaria.

Monto de la operación.

La información anterior puedes ingresarla en el siguiente ENLACE

¿Cuánto tiempo tarda la transferencia y qué hacer si me equivoco en la transferencia?

De acuerdo con las autoridades mexicanas el tiempo de tardanza de una transferencia es de mínimo 30 segundos y máximo un minuto. No debe rebasar ese límite, la cantidad debe de reflejarase en tu cuenta, sin embargo existen momentos de la vida en la que nos equivocamos.

Se recomienda hacer lo siguiente si te equivocas en hacer la transferencia (esto funciona si es el mismo banco)

Si la transferencia se hizo mediante SPEI o vía electrónica, de inmediato debes contactarte con tu banco y ellos harán la búsqueda del titular de la cuenta.

El banco se pondrá en contacto con dicho cuentahabiente y buscará acordar la devolución del dinero. Sin embargo, el banco no tiene la facultad para obligar al titular a que devuelva el depósito.

