Institutional Investor reconoce a Banorte como la compañía más galardonada en 2022

Grupo Financiero Banorte fue reconocido como “Most Honored Company” (compañía más galardonada) de México en el ranking “Latin America Executive Team” por la publicación internacional Institutional Investor, al haber obtenido el primer lugar en todas las categorías que lo conforman en 2022.

Asimismo, se ubicó en el top 3 de Latinoamérica, donde también figuró entre las empresas más galardonadas (Most Honored), informó a través de un comunicado.

Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, dijo que dentro de la institución están orgullosos de que expertos de todo el mundo, consultados por Institutional Investor, reconozcan el talento de “nuestros líderes y nuestro trabajo en equipo”.

“Esto es un impulso para consolidarnos como el mejor grupo financiero en México y seguir trabajando por y para los mexicanos” subrayó.

La institución detalló que para elegir a los ganadores del ranking, Institutional Investor consultó a 911 expertos en inversiones de 434 empresas de servicios financieros de todo el mundo, quienes evaluaron a 357 empresas latinoamericanas que cotizan en bolsa.

Carlos Hank señaló que estás orgullos de que expertos en la materia reconozcan el talento de su equipo. Foto: Especial

Precisó que las ocho categorías del ranking en las que destacó la institución financiera fueron: Best CEO (Mejor Director General): Marcos Ramírez Miguel; Best CFO (Mejor Director de Finanzas): Rafael Arana de la Garza; Best IR Professional (Mejor Profesional de Relación con Inversionistas): Tomás Lozano Derbez.

Así como en las categorías: Best IR Team (Mejor Equipo de Relación con Inversionistas): GFNort; Best IR Program (Mejor Programa de Relación con Inversionistas): GFNorte; Best ESG (Mejor ASG): GFNorte; Best Crisis Management-Covid-19 (Mejor Manejo de la Crisis del Covid-19): GFNorte; y Best Investor/Analyst Event (Mejor Evento con Inversionistas/Analistas): GFNorte.

Destacó que los atributos que se miden en las diferentes categorías son credibilidad, liderazgo, comunicación y conocimiento comercial y de mercado, entre otros.

Marcos Ramírez Miguel, director General de Grupo Financiero Banorte, comentó que dentro de la institución están muy orgullosos de recibir este reconocimiento de analistas financieros de todo el mundo, pues demuestra la credibilidad que se ha ganado ante ellos.

“Estamos convencidos de que este logro fortalecerá aún más su confianza en nosotros”, manifestó.

Institutional Investor es una editorial internacional, líder en finanzas, con más de 50 años de experiencia y su audiencia son los tomadores de decisiones más influyentes en la gestión de activos y en la banca en el mundo.

Por más de 30 años, la publicación ha reconocido a las compañías a través de sus rankings globales; la integridad y credibilidad de las calificaciones que emite han sido designadas como un estándar para medir la excelencia.

alg

Sigue leyendo

Revive Compranet, tras más de 2 semanas sin operaciones

¿Por qué mayores ingresos de Pemex son una mala noticia para la CFE? Especialista responde

Crecimiento económico en México: 3 razones para entender el complicado panorama del país