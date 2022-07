¿Cuánto costaba una Coca en el 2019? No podrás creer cómo ha aumentado su precio por la inflación

¿Sientes que tu dinero no te alcanza igual que antes? Déjame decirte que no eres tú, es causa de la inflación generalizada que se vive en México y que ha hecho que los productos, bienes y servicios aumenten de precio de manera constante. Tal es el caso de los productos de la canasta básica y otros no tanto como el Gansito.

En el 2019 un refresco de tres litros costaba 33 pesos y en la actualidad la misma presentación alcanza 34 pesos, mientras que una botella de 600 mililitros se puede adquirir hasta en 20 pesos pues cada tiendita pone el precio final al producto. Este cambio no es impactante, pero sí te impactará saber que en la década de los años 70 el precio del refresco de Cola era de 70 centavos, ¡así como lo lees!, y todo es causa de la inflación.

Infografía, así afecta la inflación tu dinero

Te explicamos cómo afecta la inflación tu dinero.

Familias mexicanas destinan 10% de su sueldo al consumo de refresco

La ingesta de refresco es una constante, de acuerdo con la revista del Consumidor México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con 163 litros por persona al año, lo que significa 40 por ciento más que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar con 118 litros., sin importar cuánto incremente de precio esta bebida los consumidores la siguen comprando. Un ejemplo de ello es la Coca-Cola.

En promedio, una familia mexicana destina 10 por ciento de sus ingresos totales a la compra de refrescos, 24 por ciento a otros alimentos y bebidas, y 66 por ciento a vivienda, educación y vestimenta, entre otros. Pero lo que es realmente preocupante es que, según El Poder del Consumidor, el consumo de bebidas azucaradas mata al año 24 mil mexicanos por la ingesta calórica y son quienes fallecen más en la región”, de acuerdo con Florence L. Theodore, del Instituto Nacional de Salud Pública.

El dinero ya no alcanza para nada

Eso también explica por qué a nuestra edad nuestros padres tenían casa propia, auto, dos o tres hijos y se daban el lujo de salir a comer fuera de casa los fines de semana y hasta les alcazaba para darnos "domingo"; era mucho más fácil adquirir bienes materiales que ahora, además con el paso de los años han cambiado los hábitos de consumo.

Otro ejemplo está en el precio del refresco que en 1990 costaba 5 pesos y ahora 12; el boleto del Metro en la Ciudad de México valía 1.50 pesos y ahora 5 por viaje, así que la inflación le pega a todo y a todos, pues aplica parejo sin importar las clases sociales, sólo que nuestros hábitos de consumo son los que hacen que tenga mayor o menor impacto en nuestra economía.

Escucha el podcast Dinero y Finanzas Personales y aprende más sobre Inflación

SIGUE LEYENDO:

INFOGRAFÍA: Así le pega el aumento de precios a tu comida; el huevo llega a 40 pesos

Inflación podría reducirse a 7% a partir de noviembre de este año, señala experto

¿Cuánto me costará vivir solo? Guía para millennials a punto de independizarse | Podcast Dinero y Finanzas Personales

Subsidio a gasolinas costará 500 mmdp en 2022; "vamos a controlar la inflación pronto”: AMLO

2>