Luis Antonio Ramírez Pineda posicionará a Nafin y Bancomext como protagonistas de la reactivación económica

Luis Antonio Ramírez Pineda tomó posesión como director general de las instituciones de desarrollo Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Dijo que reforzará la función primordial de la banca de desarrollo como vehículo para la redistribución de la riqueza y el desarrollo económico.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador me ha instruido para que reforcemos la labor de nuestros bancos de desarrollo como actores clave en la reactivación económica”, subrayó.

Refirió que México está saliendo de una de las mayores crisis económicas de la época reciente y, en este contexto, la labor de Nafin y Bancomext de acercar más créditos a un mayor número de empresas para detonar su reactivación es fundamental.

De ahí que impulsará el apoyo a más proyectos a través de capacitación, asistencia técnica, inclusión financiera y crédito a proyectos locales y microregionales, en el podrían participar municipios, gobiernos estatales, personas físicas y personas morales, preferentemente hacia las regiones más rezagadas del país.

Además de redoblar los esfuerzos para brindar más créditos a un mayor número de empresas, en especial a los micro, pequeños y medianos negocios localizados en las zonas menos favorecidas.

Destacó que la banca de desarrollo es la que cubre necesidades que el sistema financiero tradicional no alcanza a través de productos como Impulso Nafin que ha llegado a todos los estados del país.

Así como el programa de Cadenas Productivas que brinda liquidez inmediata a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como Mujeres RIF y Comercio Exterior T-MEC que dan apoyos a personas físicas con actividad empresarial.

Además, se diseñarán productos más accesibles, con tasas de interés competitivas y requisitos alcanzables.

Al mismo tiempo, crecerá el apoyo a intermediarios financieros no bancarios para que instituciones crediticias cercanas a la gente y ubicadas en localidades del interior del país sean otro canal para facilitar recursos a sus empresarios. Acercar los proyectos prioritarios para detonar crecimiento.

El nuevo director de Nafin y Bancomext reconoce que recibe instituciones sólidas, bien capitalizadas y con indicadores financieros que reflejan una salud superior al promedio de la industria.

Esto, le permitirá orientar los recursos necesarios y de forma rápida hacia donde más se requieren.

Detalló que el Índice de Capitalización (ICAP) de Nafin y Bancomext se ubica actualmente por arriba de 18 por ciento, ,su Índice de Morosidad (IMOR) que reportan es de los más bajos del sector y la derrama de crédito observó un aumento en los últimos meses.

“Recibir instituciones con este nivel de solidez y autosuficientes, me permitirá orientar los recursos necesarios hacia donde más se requieren y de forma rápida”, afirmó el directivo.

Hoy, Nafin y Bancomext reportan una derrama de crédito que asciende a 346 y 165 mil millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, aún se requiere hacer más.

El director general es originario de Huajuapan de León, Oaxaca. Obtuvo su título de Licenciado en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Política Social y Planeación por The London School of Economics and Political Science.

Al iniciar su gestión en Nafin y Bancomext expresó su compromiso por cumplir con el mandato presidencial que se le ha encomendado y su entusiasmo por detonar una transformación en estas instituciones primordiales para el desarrollo del país.

Sigue leyendo:

A Oaxaca tiene que llegar la cuarta transformación: Luis Antonio Ramírez

Nafin emite bonos certificados verdes por 10 mil millones de pesos