Afore: Así puedes saber en cuál estás y cómo consultar tu saldo

Las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) son muy importantes en la vida de un trabajador que en un fututo busca retirarse con una pensión para poder vivir tranquilamente sin trabajar.

Pese a su importancia, no muchos de ellas son las encargadas de administrar los ahorros de todos los trabajadores, es más algunas personas que no saben en qué Afore se encuentran registrados, por lo tanto, no existe de su parte un control de su ahorro.

Por tal motivo a continuación te decimos cómo puedes lograr consultar en qué Afore estás y cuánto dinero tiene ahorrado para tu retiro.

¿Cómo puedo saber en qué Afore tengo mi ahorro?

Si por alguna razón nunca te registraste de manera voluntaria en una Afore, lo más probable es que se te haya asignado a una de manera automática, aunque debes saber que de acuerdo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) las cuentas de los trabajadores son asignadas de manera automática se da a la Afore que tiene los mejores rendimientos tienen en ese momento.

Existe un procedimiento para que logres localizar tu Afore y lo único que debes hacer es llamar de manera gratuita al número del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): 55-13-28-50-00. Para este paso es muy importante que tengas a la mano tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social.

Existe otra opción para saber en qué Afore estás, y lo puedes hacer ingresando al sitio de e-SAR. Ya en el portal debes ir al menú principal y buscar la opción "Localiza tu Afore", donde también se te pedirá tener tu Número de Seguridad Social (NSS) y CURP a la mano, además de una cuenta de correo electrónico para recibir la información.

Ya que sepas que Afore es en la que estás, deberás llamar por teléfono y pedir que te envíen tus estados de cuenta por correo electrónico, podrás consultar tu saldo acumulado.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo funciona el expediente biométrico y por qué lo usan para la Afore?

Por desempleo dos millones de personas se quedan sin su Afore