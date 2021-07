Afores no han invertido ni un solo peso de los trabajadores en proyectos bandera del gobierno: Consar

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib, aseguró que ninguna de las 10 Afores que operan en el país ha invertido “un solo peso” del ahorro de los trabajadores en los tres proyectos emblemáticos de esta administración: Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Internacional Felipe ángeles.

“No le vamos a torcer el brazo, no le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral sobre las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas libremente, dentro de lo que marca la legislación, no puedan o no deban invertir”, aseguró el funcionario. “Con eso quiero dejar tranquilos a los mexicanos de que las inversiones de las administradoras no son discrecionales y que el gobierno no va, de ninguna manera, a ejercer presiones sobre ellas para que inviertan en proyectos que -desde su punto de vista- pudieran implicar ciertos riesgos para los ahorradores”, agregó.

Al participar en el foro “24 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro, organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Vela Dib pidió a los trabajadores estar tranquilos, porque su ahorro pensionario está en activos seguros y con una visión de largo plazo.

El dinero del retiro de la gente está seguro. FOTO: Especial

Hay cambios inesperados

No obstante reconoció que hay periodos de volatilidad que generan minusvalías (caída del valor de los activos financieros) en el sistema, los cuales siempre son compensados en el largo plazo, suceso que, dijo, se refleja en el rendimiento histórico real cercano a 9 por ciento que tiene el SAR.

Destacó que luego de que las Afores ofrecieron rendimientos positivos en 2020, de 9.3 por ciento, según datos de la OCDE, este año no se va a contar la misma historia: “debo ser franco, este 2021 van a ser relativamente malos, porque estamos viendo un año particular”.

Al ser cuestionado sobre las propuestas que han surgido sobre la nacionalización de las Afores, calificó de “preocupante” el hecho, incluso más que las voces que hablan de la posibilidad de regresar a un sistema de beneficio definido.

En su participación, Bernardo González, presidente de la Amafore, comentó que se debe generar confianza en el sistema, porque hay mucho desconocimiento, y “si hay desconocimiento, no puede haber confianza, la gente no va a poner un peso adicional en un instrumento que no conoce”.

Aseguró que con la reforma al sistema de pensiones que se aprobó en 2020, más personas van a poder acceder a este beneficio y por mayores montos; sin embargo, reconoció que falta hacer otras cosas, como equiparar a los trabajadores del sector público, reformar sistema de estados, municipios, universidades públicas y empresas productivas del Estado para que realmente se pueda tener pensiones sustentables.