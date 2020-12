Restaurantes necesitan apoyos para enfrentar nuevo cierre de actividades: Canirac

Ante el nuevo cierre de actividades en el Estado de México y la capital del país, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) volvió hacer un llamado para solicitar apoyos a la industria, como el diferimiento de pagos de permisos y servicios.

En entrevista con Javier Solórzano, Francisco Fernández, presidente de esta cámara, pidió al gobierno federal ser sensible ante la situación que están viviendo los restauranteros.

No lo estoy pidiendo que no paguemos estoy pidiendo que nos den un plazo para pagar impuestos, y lo mismo le pediría a la Comisión Federal de Electricidad, que sea sensible y que nos ayude a sobrevivir, porque sino nos ayudan seguirá habiendo más cierres masivos de restaurantes.