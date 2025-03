Hugo Sánchez asegura que le tendieron la cama en Pumas | VIDEO

La salida de Paunovic de Tigres sigue generando mucho de qué hablar entre los expertos de futbol en México. En esta ocasión fue Hugo Sánchez el que aseguró que los jugadores le a tendieron la camaVeljko, tal y como lo hicieron con él en Pumas cuando se preparaban para ganar el tricampeonato del futbol mexicano. La leyenda del futbol mexicano dejó claro que los jugadores dejaron de hacerle caso, lo que hizo que se tuviera una baja de rendimiento que terminó en su salida del Club Universidad.

Durante la última edición de Futbol Picante, el exjugador del Real Madrid fue cuestionado sobre la posibilidad que al Paunovic le hubieran hecho la cama los jugadores de Tigres. Hugo, sin dudarlo confirmó que eso fue lo que pasó para después recordar como fue que se presentó su salida del equipo de al UNAM. Sánchez dejó claro que los jugadores comenzaron a jugar como ellos querían y lo dejaron de escuchar para terminar echándolo de la institución a inicios de los años 2000.

"Antes de que me echaran, Íbamos por el tercer campeonato. Cuando me hicieron caso a mí, iba funcionando todo bien. Pero cuando ya no me hacían caso, porque habían terceras personas que les decían cosas, pues se quitó la jerarquía. Me hicieron la camita, de manera indirecta", expresó la leyenda del deporte en México.