Así fue el fuerte enfrentamiento entre André Marín y Antonio Rosique: “Le gusta jugar sucio”

Antonio Rosique es uno de los conductores más reconocidos de la televisión, pues su paso por Azteca Deportes, le han permitido transformar su carrera con la conducción del reality de Exatlón, uno de los problemas más importantes de la televisión,

Y es que aunque los medios de comunicación suelen ser lugares increíbles donde suceden coberturas extraordinarias del deporte y eventos mundiales, no siempre el ambiente entre colaboradores es el mejor, por lo que así fue como el hoy hospitalizado André Marín tuvo un fuerte enfrentamiento con Antonio Rosique.

Aunque hoy André Marin y Antonio Rosique ya no son compañeros, pues, trabajan en empresas diferentes, Televisa y TV Azteca respectivamente, es cierto que hace unos años coincidieron en la televisora del Ajusco.

Donde tuvieron una serie de importantes conflictos en donde salieron hasta los golpes, confirmando lo que muchos comunicadores como el también cronista Christian Martinoli ha mencionado, trabajar con André Marín es muy complicado.

Así fue como Antonio Rosique confirma su dura versión sobre el enfrentamiento que tuvo frente a André Marín mientras los dos compartían trabajo en TV Azteca, asegurando que es una persona muy difícil de tratar.

“Hay gente que no quiere que crezcas, gente que le da miedo que tú crezcas o con gente que no se ha preparado como tú te has preparado y que no quiere que subas, o con gente que no ve el valor que puedes aportar a un equipo de trabajo; y el que no entendió que todos tenían que brillar, lo fueron haciendo a un lado del grupo, eso fue lo que hicimos nosotros. Aquel que no juega, que te pone piedras, que no quiere ver que crezcan”, dijo Antonio Rosique.