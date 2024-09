¿Qué tiene André Marín? David Faitelson pide donadores de sangre para el conductor

David Faitelson, famoso periodista deportivo ha lanzado un mensaje de ayuda en redes sociales para uno de sus amigos, el también periodista André Marin Puig, quien hasta hace poco había superado una dura enfermedad que lo alejó de los programas deportivos durante mucho tiempo, pidiendo donadores de sangre y plaquetas, lo que ha alertado a todos los fans del famoso cronista deportivo.

Y es que hay que recordar que Andre Marín ha sido víctima de una fuerte infección que lo alejó de la televisión, pues afectó su salud de manera grave, afectando sus participaciones en su entonces trabajó Fox Sports, quienes lo apoyaron en sus momentos más difíciles para después pasará ser el “fichaje bomba” de TUDN.

El famoso conductor y periodista deportivo sufrió una fuerte infección provocada por una bacteria llamada Clostridium Difficile, que afectaba su estómago y que lo mantuvo con muchas afectaciones en la salud en el año 2022.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, dijo André Marín.