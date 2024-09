Julio César Chávez se sincera y baja la guardia en su estreno de la serie "Los Chávez"

Julio César Chávez González decidió bajar la guardia, y ahora con la serie "Los Chávez" muestra a su familia y sus momentos más vulnerables.

Aunque en un principio descartó la posibilidad de mostrar esa parte de su vida, El Gran Campeón término cediendo ante las peticiones de su familia y aseguró que ha sido una de las mejores decisiones de su vida, pues los unió como nunca antes.

"Ustedes en la vida me conocen como el Gran Campeón Mexicano arriba del ring, pero abajo soy un ser humano como cualquiera. Yo también lloro y sufro. Aparte, ahora de viejo, me he hecho muy llorón", declaró en entrevista.

¿Cómo entender la vida de Julio César Chávez?

El primer mexicano tres veces campeón en diferentes divisiones y miembro del salón de la fama, aseguró que el mostrar su día a día le ayudará a sus seguidores a entender su vida e incluso podrán identificarse.

Sin embargo, la grabación de esta serie se dio en un momento demasiado complicado en la vida de la familia, pues se dio justo cuando su hijo mayor tuvo problemas con la ley por posesión ilegal de un rifle de asalto.

"Todo se me juntó era un estrés. Una gran preocupación. Mis hijos me decían ve por Julio porque se va a morir. Fue un momento muy delicado, muy triste, pero al mismo tiempo fue positivo porque pude juntar a todos mis hijos. Se alinearon los astros", abundó.

En la serie se contemplan los testimonios no solamente de Chávez González, también de su esposa Miriam, sus hijos Julio, Omar, Cristian y Nicole. Así como su nuera Frida Guzmán.

La serie comenzará su transmisión por Disney+ el 11 de septiembre, dentro de una de las semanas más significativas para el boxeo tricolor a nivel mundial. El fin de semana de la Independencia Mexicana.

