Muere el Salón de la Fama, Dikembe Mutombo a los 58 por años por cáncer cerebral

La NBA está de luto después de confirmarse la muerte de Dikembe Mutombo. El integrante de Salón de la Fama perdió la vida este 30 de septiembre a los 58 años después de una larga lucha contra el cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por el comisionado de la National Basketball Association.

A través de la cuenta de X de la NBA, el comisionado compartió un mensaje de despedida para una de las grandes leyendas de la liga más importante de baloncesto en el mundo entero. Adam Silver le dedicó un mensaje de despedida donde reconoció la grandeza de Mutombo dentro y fuera de la cancha.

Mutombo perdió la vida a los 58 años (X: nba)

El mensaje de despedida del comisionado de la NBA

Adam Silver, comisionado de la NBA, compartió un comunicado a través de la cuenta de X de la NBA donde expresó la grandeza e importancia de Dikembe en la historia de la National Basketball Association. El comisionado dejó claro que el nombre de Mutombo está escrito dentro de la lista de los mejores defensivos que han jugado en la NBA.

"Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida. En la cancha fue uno de los mejores bloqueadores y jugadores defensivos en la historia de la NBA. Fuera de la cancha, puso su corazón y alma en ayudar a los demás", inicia el comunicado del comisionado.

El pívot jugó 18 temporadas en la NBA donde defendió la camiseta de: Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks y Houston Rockets. Sus grandes actuaciones a nivel defensivo lo llevaron a formar parte de ocho All Stars, ser elegido en cuatro ocasiones como defensivo del año y a ser miembro del salón de la fama en el 2015.

Otro de los grandes hitos que hizo en su carrera fue el convertirse en el primer Embajador Global de la NBA, donde jugó un papel importante para que el baloncesto llegara gran parte de África, siendo el Congo uno de los puntos más importantes. Ahora, a los 58 años y después de pelear por casi dos años contra el cáncer, la NBA se despide de un grande en la historia de la liga.

