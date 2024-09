¿LeBron James quiere seguir los pasos de Tom Brady? Quiere convertirse en analista cuando se retire

En la presente temporada de la NFL se reveló que Tom Brady comenzaba una nueva etapa en su vida, se unía como analista de partidos de la National Football League. Ahora, después de tres semanas de ver el debut de la leyenda del fútbol americano detrás de los micrófonos, se confirma que otra leyenda, pero ahora de la NBA quiere seguir sus pasos. Estamos hablando de LeBron James.

El jugador de los Lakes está cada vez más cerca de colgar los tenis y poner fin a una carrera llena de logros, anillos y grandes momentos en la duela. A pesar de todavía no tener definido cuando pondrá fin a su carrera en la NBA, el medallista olímpico en París 2024 ya confirmó cuál será el siguiente capítulo en su vida profesional. Quiere estrenarse como analista de partidos, tal y como lo hizo Brady en la NFL.

LeBron James quiere seguir pasos de Brady (IG:kingjames)

¿LeBron James quiere ser analista de NBA?

El jugador de baloncesto participó en el episodio más reciente del podcast de GoJo and Golic. En dicha charla, la leyenda de la NBA no dudó en hablar de su futuro fuera de la duela. LeBron quiere seguir los pasos de Tom Brady y mantenerse ligado al deporte, pero no necesariamente en la NBA, ya que su idea es convertirse en analista de partidos. No importa si son de basquetbol o si son de futbol americano.

"No lo sé. Definitivamente amo los deportes. Amo el baloncesto. Amo el fútbol americano y los veo no solo como aficionados, sino como analizador. Cuando naces en el noreste de Ohio, los deportes vienen contigo", dijo LeBron para abrir la puerta a tocar el tema de su futuro fuera de las duelas de la NBA.

"Veo que Tom Brady lo hace, ha sido genial hasta ahora. Veremos, quizás sea solo una aparición especial, uno o dos jugos, cuando me retire. Siempre será divertido volver al juego", expresó James.

LeBron James ya ha mostrado sus dotes analizando partidos de NBA

El jugador de los Lakers ya ha participado en podcast donde muestra su capacidad para leer las jugadas y desmenuzarlas. Se tiene que recordar su aparición en el podcast de J.J. Redick, quien ahora es su entrenador. En dicha ocasión explicó los pormenores de algunas jugadas de la NBA, así como las tendencias de los basquetbolistas más destacados en la actualidad del mundo como Doncic, Tatum y Clark.

Brady como analista de NFL

El que fuera quarterback de New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers debutó como analista esta temporada en el partido entre Cowboys y Browns, en el partido correspondiente a la semana 1 de la presente temporada. Después de verlo por primera vez detrás de los micrófonos, el lanzador está listo para seguir su camino y mostrar todos los detalles de las jugadas que se presentan partido a partido.

