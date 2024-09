David Faitelson realiza una última carta de despedida para André Marín: "donde quiera que estés estarás mejor"

David Faitelson es uno de los amigos de André Marín que más ha mostrado su dolor tras la pérdida del polémico periodista deportivo. Ahora, a través de sus redes sociales compartió un video donde dejo claro que era el último mensaje que le escribiría y dedicará a la memoria de Marín Puig. Un color que, fiel a su estilo, recuerda los grandes momentos que vivieron juntos desde sus inicios en la televisora del Ajusco, hasta sus últimos días en el hospital.

"Última carta a André Marín...", fue el título que le colocó a esa publicación en redes sociales donde se encargó de recordar a un André fuerte, joven, que quería comerse al mundo, pero que al mismo tiempo llenaba de alegría el mundo de las personas que lo rodeaban. David no se mostró listo para seguir adelante, pero tiene clara una cosa sobre el futuro de Marín ya que "donde quiera que estés, estarás mejor...".

David compartió un video en el que muestra algunas de las fotos y momentos que vivió junto a André a lo largo de su vida y amistad. Más de 30 años compartiendo profesión, pero también más de dos décadas siendo amigos. La vida los llevó a comenzar juntos en el periodismo deportivo, pero también a vivir compitiendo por muchos años más. El final de la carrera de André fue junto a su entrañable amigo, David.

"Hola André, hola flaco. Ayer, después de muchas noches de no poder dormir, al fin pude soñar contigo. Bueno, la verdad no sé. No estoy seguro de que fueras tú y es que no te parecía se nada al André de los últimos días", comenzó David su relato.