André Marín: así opinaba Christian Martinoli sobre el periodista "es el bicho más grande con el que he trabajado"

El pasado 16 de septiembre de 2024 falleció el periodista deportivo André Marín, dejando un hueco en el mundo del perote y la comunicación, pues era uno de los referentes de todo el medio.

Pues debido a una bacteria conocida como “Clostridium difficile” y un trasplante de pulmones, el famoso periodista no pudo más con el momento y falleció tras una lucha incansable en contra de esa enfermedad.

Sin embargo, a pesar de lo que todos piensan, André Marín tenía una gran enemistad con un sector del periodismo, quien luego de su muerte no se hicieron presentes en los mensajes de despedida, al menos en redes sociales.

Fue así que se recordaron las palabras de Christian Martinoli, quien siempre ha sido uno de los más reacios a recordar que André Marín no era la mejor persona, al menos en el trabajo, pues mencionó que era muy difícil trabajar con él.

Luego de su triste fallecimiento han comenzado a salir entrevistas donde estos líderes de opinión deportiva daban su opinión sobre lo que era trabajar con André Marín, y es que Martinoli no se llevaba muy bien con él.

“El bicho más grande con el que trabajé es André Marín, es algo que no te recomiendo jamás”, dijo Martinoli en una entrevista a Miguel Gurwitz.

Y es que se sabe que tras la salida de Jose Ramón Fernández y David Faitelson de TV Azteca, le dio mucho poder a André Marín, quien incluso quiso correr a Luis García y Christian Martinoli, por ser tan “cínicos en vivo”.

“Nos quiso correr a mí y a Luis, cosa que le hubiera venido bien a Televisa, pero no se lo permitieron en el canal, no le gustaba que fuéramos cínicos al aire porque él era de la vieja guardia y no quiso eso. Es lo que asumo porque yo con André Marín dejé de hablar desde el 2007 y todavía trabajé cuatro años más con él” agregó Martinoli.