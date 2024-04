Pumas de la UNAM celebra 50 años de su escudo

Pumas se juega ante América, en el clásico capitalino, gran parte de su destino rumbo a la Liguilla. En el Estadio Olímpico Universitario estará presente el legendario escudo del club, que cumple 50 años de su presentación y es uno de los más significativos del futbol mexicano.

Fue un 20 de abril de 1974, cuando el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, dio a conocer el emblema, durante la entrega de reconocimientos a los deportistas destacados de la institución.

El creador del logo, Manuel El Pajarito Andrade, es uno de los tipos más queridos por la comunidad estudiantil. Con emoción, recuerda el proceso que le llevó a la realización de una obra que perdura, por sus trazos y colores, además de la imagen del felino.

“Representa una célula en la cual estamos unidos los universitarios en espíritu, el ADN puma, que va expandiéndose al universo”, dijo el filósofo. “En eso consiste su grandeza, del conocimiento que trasciende a otras dimensiones”, recalcó.

Andrade aclaró que, pese a que salió a la luz en 1974, fue el 14 de septiembre de 1973 cuando el logo fue elegido entre 16 bocetos que presentó en Rectoría. “Fue un encargo que hice, con total libertad. Nació desde un edificio en la (colonia) San Miguel Chapultepec. Los realice solo, con papel, lápices y pegamento. Siempre supe cuál sería el elegido”, indicó.

El Pajarito no se pierde ningún partido de sus Pumas; cuando va al estadio, recibe muestras de afecto. Sin embargo, no se siente tan valorado en la historia del club, pues “sólo pido eso, que se me reconozca”.

MAAZ