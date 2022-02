LeBron James lo vuelve a hacer; retiene por quinta ocasión el título del All Stars Game

Sigue la monarquía, por quinto año consecutivo. LeBron James vivió una noche de ensueño en el All Stars Game; no solo fue que su equipo, el LeBron Team, se llevara la victoria 163-160 sobre Team Durand, no solo fue que en el último minuto él logró el triple que consumó el triunfo, fue además que lo hizo frente a su gente, en el Rocket Mortgage Field House de su natal Ohio, donde, en 2016, ganó el primer título para Cleveland emanado de cualquier deporte profesional, en más de 50 años; de nueva cuenta fue el héroe, en una noche de recuerdos, nostalgia, alegrías y euforia.

El primer cuarto lo llevó adelante Team LeBron por 47-45, pero en el segundo periodo, se apretó el marcador, pues Team Durant ganó este periodo y dejó las tarjetas 46-49 para un global de 93-94 que les daba un solo punto de ventaja.

Llegó entonces el descanso largo y fue un medio tiempo lleno de sorpresas, pues se reconoció a los 75 mejores jugadores de la historia de la liga, entre ellos por supuesto Michael Jordan, quien se fundió en un efusivo abrazo con LeBron James, quien además de jugar en el All Stars fue convocado entre las leyendas de la duela. Larry Bird, Magic Johnson, Saquille O’Neal, Earving ‘Magic’ Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, también estuvieron en la ceremonia, pero también en homenajes post mortem dos icónicas figuras: Wilt Chamberlain o Kobe Bryant, cuya viuda Vanessa Bryant recibió los honores.

La noche tuvo a LeBron como héroe, pero también tuvo a su ‘villano’, que fue uno del propio Team LeBron y hasta de su misma ciudad natal: Stepeh Curry, que recibió abucheos ante un público que no olvida, pues en 2015 él lideró la ‘pesadilla’ de Cleveland, y ganó entonces las Finales de la NBA con los Golden State Warriors, pero la noche de este domingo se llevó el premio al MVP, nombrado ahora ‘Premio Kobe Bryant’, del Juego de Estrellas con 50 puntos, cinco rebotes y dejó además un nuevo récord de triples concretados en un All Stars Game, con 16.

Curry donará el dinero recaudado en este encuentro al Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland, mil dólares por cada punto, 3 mil por cada triple y 10 mil por ser elegido como MVP del encuentro; todo servirá para desarrollar un programa formativo de basquetbol.

Más allá de conceder un trofeo a un equipo o un premio a un jugador, la NBA determinó que hubiera premios en efectivo, en cada uno de los tres primeros cuartos: al equipo que ganaba cada periodo se le daban 100 mil dólares; al conjunto ganador del último periodo se le dieron 150 mil dólares, pero nada de este premio se entregaba a los jugadores, sino a organizaciones de beneficencia social.

Así, el Team LeBron ganó el primer y último cuarto (por 47-45 y 25-21, de forma respectiva), mientras el Team Durant ganó el segundo periodo con 49-46 y los dos equipos empataron a 45 en el penúltimo episodio.

