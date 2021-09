Oribe Peralta toma con calma el hecho de ser suplente en Chivas

Pese a los pocos minutos que ha tenido en el campo durante el torneo Grita México A21 de la Liga MX, Oribe Peralta insiste en seguir luchando dentro de las canchas y trabajar a favor de su equipo, en este caso Chivas.

Después de siete jornadas, el experimentado atacante sólo ha tenido actividad en la actual competencia durante el primer encuentro ante el Atlético de San Luis, donde entró de cambio al minuto 78. A partir de ahí, su presencia se ha limitado a la banca.

Sólo ha actuado en 14 partidos durante los últimos tres torneos, en los que en su mayoría del tiempo ha estado el actual técnico, Víctor Manuel Vucetich.

Sin embargo, este factor no desespera a Peralta, quien asegura, ha puesto de su parte en todos los entrenamientos y que se siente bien físicamente como para aportar más dentro del futbol mexicano.

“Por supuesto que tengo muchas ganas de jugar, trato de estar preparado para ello, y estoy a la orden del equipo, pero hay decisiones que no me corresponden. Cuando no juego, trato de compartir mi experiencia y eso me ha ayudado mucho últimamente”, expresó.

El ex jugador de Santos Laguna tuvo minutos en el duelo amistoso frente al América en Dallas Texas el pasado fin de semana, donde fue titular, e incluso, tuvo opciones de anotar. Pide que no se juzgue a un delantero por si marca gol o no, ya que recalca, su labor va más allá.

“Quien analiza de esa manera, no sabe de futbol, ni se ha parado dentro de una cancha. Lo importante es lo que aportas al equipo en el juego de conjunto. Ahí está el caso de (Karim) Benzema, que cuando él y Cristiano eran compañeros en el Real Madrid, se encargaba de abrirle los espacios y lo acompañaba. Busco ayudar, mi esencia es eso”, afirmó.

Sobre el tema del ataque de la Selección Mexicana, afirmó que no quiere juzgar sin saber por la ausencia de Javier Chicharito Hernández, y considera que Rogelio Funes Mori es un buen jugador: “Tiene calidad, por algo está ahí. Pero así es el futbol. Algunas veces se dan los goles, otras no.

También alabó las cualidades de Henry Martín y consideró que en lugar de comparar a los jugadores mexicanos, se les debe reconocer, ya que afirma que hay talento suficiente, y una prueba de ello fue la medalla de bronce olímpica en Tokio 2020.

Chivas juega este fin de semana ante Pumas como visitante en la Jornada 8 de la Liga MX.