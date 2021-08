Messi sale del Barcelona: ¿Cuántos goles lleva en toda su carrera?

El día tan temido por los aficionados del Barcelona finalmente llegó y se confirmó que el astro argentino, Lionel Messi, no continuará siendo jugador del equipo blaugrana por lo que la noticia causó conmoción en el mundo del futbol y hasta el momento, se desconoce cuál será el equipo en el que “La Pulga” continúe su carrera goleadora.

La salida de Lionel Andrés Messi Cuccitini fue anunciada este jueves 5 de agosto a través de un breve comunicado del club blaugrana en el que señalan que pese a que el club y el jugador habían llegado a un acuerdo para renovar su contrato, hay ciertos obstáculos económicos y estructurales impuestos por La Liga Española que impidieron la permanencia del “10” en el club.

También señalaron que ambas partes lamentan profundamente el no poder continuar su relación y por último, el club agradeció a Messi por sus invaluables aportes a la institución y le desearon lo mejor en su carrera profesional y en su vida.

¿A qué equipo se va?

De momento, el jugador argentino no ha emitido ninguna declaración sobre su salida del blaugrana, sin embargo, las especulaciones no se han hecho esperar y uno de los clubes con los que lo han relacionado de inmediato es el Paris Saint-Germain de la Liga 1 de Francia donde se reencontraría con su ex compañero, el brasileño, Neymar, con quien se reunió recientemente en Ibiza y con otros miembros del club parisino, sin embargo, no hay nada oficial por el momento.

Otro de los posibles destinos que se han mencionado para Messi son la liga italiana donde podría seguir con la eterna rivalidad con Cristiano Ronaldo o la MLS de Estados Unidos para vivir sus últimos años como futbolista ganando una fortuna, cabe mencionar que también ha manifestado su intención de retirarse con Newell’s Old Boys de su natal argentina debido a que fue el primer equipo donde comenzó a entrenar al futbol.

¿Cuántos goles ha marcado Messi?

Messi es considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos debido a que posee cualidades que no son fáciles de reunir en un solo hombre y entre ellas está su increíble capacidad goleadora.

Messi debutó profesionalmente con el Barcelona en octubre de 2004 y a partir de ese momento no ha parado de hacer goles tanto en el club blaugrana como en diferentes categorías de la Selección Argentina y pese que los criterios son bastante subjetivos, lo cierto es que Messi está en el top 5 de goleadores de toda la historia.

De acuerdo con su récord profesional, Messi ha marcado un total de mil 163 goles en toda su historia, incluyendo categorías infantiles, partidos amistosos y su etapa profesional tanto en el Barcelona como en la selección argentina.

En cuanto a goles oficiales con el Barcelona en la primera división ha marcado 474 goles, mientras que en otros torneos nacionales e internacionales marcó 198 goles y con la Selección argentina mayor acumula un total de 76 anotaciones, mientras que el resto se dividen en sub 20 y 23 de la selección albiceleste y en partidos de categorías infantiles, amistosos y a beneficio con el Barca.