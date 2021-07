¡Un crack dentro y fuera de la cancha! Messi manda mensaje a un fan de 100 años | VIDEO

Lionel Andrés Messi es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial, pero al mismo tiempo es uno de los más criticados, principalmente en Argentina, ya que se le cataloga como “pecho frío”. En esta ocasión, el 10 de la Albiceleste mostró su gran corazón al mandarle un mensaje a su más grande fan, un señor de 100 años que anota todos sus goles.

El video se hizo viral gracias a la familia del fan, ya que subieron la reacción del señor de la tercera edad cuando Julián Mastrángelo, el nieto, le pone el video en el celular para que Hernán, el abuelo, pudiera ver ese cálido y bonito mensaje que le mandó “La Pulga”.

La historia trata de Hernán, un señor de 100 años que no se pierde un solo partido de Messi, tanto que tiene registrados todos y cada uno de los goles, pero lo hace de una forma especal, ya que los registra a mano en papel; por lo que esta bonita historia no podía pasar desapercibida y terminó llegando Lio, quien no dudó en mandarle un mensaje de agradecimiento por todo lo que ha hecho en nombre del todavía excapitán del Barcelona.

El mensaje de Messi

“Hola Hernán, obviamente me llegó tu historia, me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera”, dijo Messi al señor de 100 años. En el video se observa a un abuelo conmovido, pero el que estaba más entusiasmado por el mensaje era Julián, ya que no podía creer que uno de los más grandes de la historia le había dedicado unas palabras a su abuelo.

Esta historia se convirtió en viral gracias a la bonita y conmovedora historia, misma que fue compartida por el mismo Julián en sus redes sociales. Ahora muchos de los que critican a Messi tuvieron una pequeña demostración que “La Pulga” no es un pecho frío.

Ahora después de este y otros bonitos actos con los fans de la Albiceleste y Barcelona, Lio deberá continuar con las negociaciones para regresar con el Barcelona para la próxima temporada o de lo contrario con cualquier otro equipo del viejo continente que esté dispuesto a ficharlo.

Hasta el momento se habla de un acuerdo cercano con los culés, donde se dice que tienen un acuerdo por cinco años, una cláusula de reseción de 600 millones; pero lo más importante es que se dice que Messi estaría reduciendo su sueldo de casi el 50 por ciento, esto debido al límite salarial permitido por LaLiga.