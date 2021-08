Tenía 17 años y era una promesa de la selección: la historia del futbolista que cayó de un avión al tratar de huir de Afganistán

Su nombre era Zaki Anwari, tenía 17 años y era parte de la selección juvenil de futbol de Afganistán hasta antes de morir al caer de un avión militar de Estados Unidos cuando intentaba huir de Kabul.

La toma del poder de los talibanes en Afganistán derivó que miles de afganos busquen la forma de escapar del régimen que mantuvo con extremas medidas de su versión de la ley islámica el control de la vida en Afganistán durante su primer periodo de gobierno de 1996 a 2001.

Zaki Anwari fue uno de los cientos de afganos que intentaron desesperadamente aferrarse en una de las aeronaves estadounidenses para salir de Afganistán cuando los talibanes llegaron a Kabul.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales el pasado lunes 16 de agosto donde se observa a las personas correr junto con el avión y a algunas de ellas que lograron subir a las alas y ruedas, pero muchos de los afganos que pudieron agarrarse al avión, finalmente cayeron de él.

La Federación Deportiva Oficial de Afganistán confirmó que Anwari era uno de los cientos de jóvenes que querían salir del país y que cayó de un avión militar estadounidense, mientras que el Pentágono confirmó que dos personas murieron al caer del avión y descubrieron partes del cuerpo en el tren de aterrizaje de la aeronave después de que aterrizó en Qatar, citó The New York Times.

La comunidad deportiva de Afganistán, afligida, le deseó a Zaki un lugar en el cielo y ofreció una oración para que Dios le conceda a su familia, amigos y compañeros de equipo paz y paciencia mientras lloran, señaló la Federación en un comunicado.

¿Quién era Zaki Anwari, el futbolista afgano que murió al caer de un avión?

Zaki Anwari era una joven promesa del balompié afgano que portaba la casaca con el 10, número icónico en el futbol al ser portado por los mejores jugadores del mundo como Pelé, Maradona o Messi.

Anwari tenía 17 años de edad. Foto: Especial

Anwari tenía 17 años de edad y era parte de la selección sub-20 de Afganistán. Su muerte no pasó desapercibida por los dirigentes deportivos de su país. El vocero de la Federación y del Comité Olímpico afgano, Aref Peyman dedicó unas palabras para el jugador: "Descansa en paz, querido Zaki, no puedo creer que ya no estés con nosotros".

RMG