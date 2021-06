Alexa Parra, hija de Héctor Parra, describe abusos de su padre; le metía la lengua en la boca

El abogado de Héctor "N" sigue en la busqueda de todos los elementos necesarios para apelar la decisión del juez, quien determinó la vinculación a proceso del actor con el objetivo de decretar si es culpable o no, de presunto abuso sexual contra su hija Alexa Parra.

El licenciado José Luis Guerrero confirmó en entrevista para el programa Ventaneando que será este miércoles cuando interpondrá este recurso, ya que confía en que tiene los elementos para que su cliente enfrente este proceso en libertad condicional.

Al ser cuestionado sobre si piensan ejercer alguna acción legal en contra de las personas que fueron testigos y declararon contra Héctor, Guerrero comentó:

"Sí, estamos previendo esa situación, que en donde Héctor, al final de todos los recursos pudiera encontrarse ante una sentencia adversa, que por supuesto no está en nuestra perspectiva, pero si fuera el caso, por supuesto que hay una coparticipación de aquellas personas, en este particular le diría que la ex pareja de Héctor, la que es testigo de nombre Paulina, y por supuesto la ex esposa, la madre de la parte acusadora, ellas dos estarían actualizando este tipo penal".

Programa Hoy Alexa Parra fue amenazada por Héctor 'N' para que no denunciara, asegura Ginny Hofmann

Posteriormente, al tocar el tema de los señalamientos que Alexa hizo en contra de su padre y si notan algo raro en la forma que han procedido las autoridades en el caso, el abogado detalló uno de los supuestos abusos que Héctor cometió contra su hija.

“Te voy a decir una cosa y es imposible que haya sucedido, las declaraciones de la presunta víctima no son las mismas que tiene esta opinión técnica, es decir, al Ministerio Público le dijo una cosa, y a este profesional en psicología le dijo otra, por supuesto, hechos perfeccionados después de que en dos momentos, cuando declara en octubre y cuando vuelve a declarar el 26 de febrero de este año, y en tres ocasiones la valoración pericial le dice que no hay delito, que no se constituyen los tipos penales que ella está solicitando en contra de Héctor Parra, buscan entonces la opinión de un particular, y le declaran hechos distintos a los que le mencionaron al Ministerio Público […]

Te podría interesar Héctor Parra Abogado de Héctor Parra apelará vinculación a proceso; acusa influyentismo

Al abogado explicó que Héctor la besaba en la boca y le metía la lengua, cuando esas acusaciones no las había hecho antes al Ministerio Público, además, de que está señalando tocamientos diversos en diversas partes del cuerpo, cuando no se lo dijo al MP; es decir, alteró por supuesto la percepción, los hechos son distintos y en consecuencia el resultado iba a ser distinto, pero esto surge presuntamente de un aleccionamiento, de tratar sí o sí de imputar a Héctor, sí o sí de que se librara una orden de aprehensión”, detalló.

Además, de estas declaraciones, también se reveló un video con el objetivo de demostrar que un juez manifestó que no existían pruebas suficientes para que Héctor sea enviado al Reclusorio Oriente para enfrentar las acusaciones en su contra.

