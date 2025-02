Trump cumple su palabra: cancela los popotes de papel

Le llegó la hora a uno de los principales y más extraños enemigos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva para abatirlo en las oficinas del gobierno federal: se trata de los popotes de papel.

Desde su campaña presidencial, Trump lanzó una cruzada personal en contra de estos accesorios, los cuales han sido promovidos como una alternativa más amigable con el medio ambiente que sus pares de plástico.

“Los popotes de papel se rompen. Si algo está caliente, es cuestión de minutos o segundos para que exploten. Es ridículo. Volveremos a los popotes de plástico. ¡El plástico seguro no afecta a un tiburón mientras anda masticando por el océano!”, declaró el presidente.

De acuerdo con el texto de la nueva orden presidencial, no existen datos sólidos que permitan afirmar que el daño hecho por los popotes de papel es superior al de los de plástico, aunque su costo sí es mayor.

Un viejo enemigo

El odio de Donald Trump hacia los popotes de papel, por raro que parezca, no es nuevo. De hecho, una de sus promesas de campaña más repetidas y aceptadas por sus seguidores es precisamente la prohibición de este ingenio.

En un discurso de campaña realizado el año pasado, el político republicano ofreció sus argumentos para retirar la prohibición de los popotes de plástico, entre los cuales está la poca durabilidad de los de papel.

“Ellos quieren prohibir los popotes. ¿Alguien ha usado estos popotes de plástico? No funcionan muy bien, ¿verdad? Alguien en serio lo ha intentado, están hechos de papel que se integra mientras bebes y, si tienes una corbata bonita como ésta, no hay manera.

“Para el momento en el que terminas de beber, el popote se desintegró totalmente. ¿Hay alguien que ande con un popote de plástico reusable? No, sencillamente no lo necesitas. Ellos quieren prohibir los popotes pero, ¿qué hay de los platos, de los cuchillos o las cucharas de plástico? Ah no, esos están bien”, señaló.

Sigue leyendo:

Conciencia ambiental y plásticos convencionales: los desafíos para un futuro más sostenible

PVEM planteará convertir plásticos de un solo uso en biodegradables