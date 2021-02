VIDEO VIRAL: HIJA del Canelo se roba la noche cantando "Paloma Negra"

uD835uDDEAuD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE1uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDDA ?? uD835uDDEAuD835uDDF5uD835uDDFCuD835uDDF9uD835uDDF2uD835uDE00uD835uDDFCuD835uDDFAuD835uDDF2 uD835uDDF0uD835uDDFCuD835uDDFBuD835uDE01uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDE01



uD83CuDFA4 Just boxing's P4P #1 singing along with his daughter... uD83DuDC67 @Canelo pic.twitter.com/btlXFVUwCG