Mayweather se vuelve a lanzar contra el "Canelo" Álvarez: "Tenía casi 40 años cuando le gané, fue fácil" | VIDEO

Pues parece que la pelea fuera del ring entre Floyd Mayweather y Saúl "Canelo" Álvarez sigue su curso, pues en esta ocasión "Money" realizó una serie de declaraciones en contra del mexicano; aseguró que el mexicano sigue siendo el mismo boxeador que cuando lo derrotó.

Esto salió a colación de las declaraciones del tapatío, donde indicó que se encuentra en su mejor momento y que de haberse efectuado la pelea en estos tiempos, el resultado le habría favorecido; sin embargo, justificó que su derrota ocurrió a causa de la falta de experiencia.

Incluso, a principios de este 2021, el pugilista aseguró que Billy Joe Saunders sería uno de los rivales más difíciles a los que se enfrentaría (después le ganó) y se desató la polémica (una vez más) de que el "Canelo" elige rivales "débiles" para asegurarse de ganar en el ring.

"Puede elegir con quién quiere pelear. Todos los han visto aquí. Tenía casi 40 años cuando le gané a este tipo, por favor. Fue fácil", aseguró Floyd Mayweather recordando su batalla en el 2013.

¿Qué más dijo "Money" sobre el "Canelo"?

Por otro lado "Money" sugirió que Saúl Álvarez recurre al dopaje para poder soportar las batallas en el cuadrilátero: “Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, detalló el estadounidense, de acuerdo con Mediotiempo.

Cabe destacar que el "Canelo" dio positivo al clembuterol, una sustancia polémica que está prohibida en el mundo del deporte. En ese entonces, se mencionó que fue porque comió carne contaminada.

