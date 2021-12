'Knockout: No tires la toalla', el programa de reinserción social del CMB

Marcos se presenta: 39 años, de Ciudad Nezahualcóyotl, pero baja la voz al confesar con vergüenza: “yo era secuestrador”. Hoy, paga su sentencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenango Del Valle, Edomex, donde el programa ‘Knockout: no tires la toalla’ cambió su vida.

“Antes no me adaptaba a la sociedad, adicciones mentiras, robos, asaltos, cosas que mi familia no se daba cuenta; antes culpaba a terceras personas, pero el Marcos de ahora se dio cuenta, madure crecí y ya no hubo más culpables más que yo; me gustaban los golpes me entrenaba en la calle, pero aquí tuve oportunidad de aprender más no solo de boxeo, aprender a madurar”, expresa el hombre privado de su libertad, que encontró entre las vendas el sudor y el esfuerzo la oportunidad que no halló en las calles.