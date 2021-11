Floyd Mayweather Jr. se niega a pelear con Julio César Chávez; ¿le tiene miedo?

Luego de que durante la inauguración de la 59 Convención del Consejo Mundial de Boxeo Floyd Mayweather Jr. y Julio César Chávez fueron parte de los invitados de honor y ambas leyendas tuvieron una divertida charla en la que bromearon sobre subir al ring a un pleito de exhibición, es ‘Money’ quien confiesa que no tiene intenciones reales de enfrentar al ‘César del Boxeo’.

“Todo eso solo fue ‘trashtalk’ (relajo) porque Julio es una leyenda, como Roberto Durán, Larry Holmes, esos hombres abrieron una senda hasta ser leyendas a las que admiro yo y todo el mundo. Yo no subiría al ring con él porque cada uno ha forjado un legado”, dijo ‘Money’ al visitar los trabajos de la jornada inaugural en la 59ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo.

El mexicano es considerado el mejor del país en el boxeo

“Hay más grandes además de ‘El Canelo’”

Floyd Mayweather Jr. acepta que Saúl ‘El Canelo’ Álvarez es una de las figuras más importantes en el boxeo, pero también ve a destacados pugilistas que merecen estar en los reflectores mundiales.

“Canelo es un extraordinario peleador pero también están Gevronta Davis, Errol Spence Terrence Crawford, David Benavides es un gran peleador también…hay muchos grandes peleadores y en mi muy humilde opinión ‘Canelo’ es uno de los rostros más importantes del boxeo, lo que hizo el pasado 6 de noviembre fue grandioso, pero otros también trabajan duro”.

No extraña los pleitos

Mayweather Jr. admire que su camino en el ring fue difícil y aunque ama el deporte, no lo extraña. “En mi carrera yo enfrente a 16 campeones consecutivos hice todo lo que se ha podido hacer en el boxeo, pero verdad no extraño tanto el boxeo, solo he hecho algunas cosas como exhibiciones, que es algo muy diferente a una pelea de verdad”, admitió la leyenda del ring.

