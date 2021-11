Travieso Arce: "Si Canelo fuera un borracho para la gente sería un idolazo"

El "Travieso" Arce publicó un video en redes sociales para dar su opinión sobre la hazaña que consiguió Saúl "Canelo" Álvarez al vencer a Caleb Plant por nocaut y unificar así todos los títulos de la categoría de peso supermediano.

El exboxeador mexicano manifestó que los mexicanos son unos envidiosos que actúan como los cangrejos (jalando hacia atrás al que destaca) y que Canelo Álvarez es actualmente el mejor boxeador libra por libra del mundo; sin embargo, señaló que a la gente le gustaría que fuera un mujeriego o un borracho para considerarlo un ídolo.

"Me preguntaron a mí que le hacía falta al Canelo para ser ídolo, yo les dije, me gustaría verlo en una guerrita, en una pelea dura; sin embargo, para mí, para mi gusto, esta pelea (con Caleb Plant) fue muy buena. Ganó por nocaut, yo le aposté a que ganaba por nocaut y así fue", señaló el excampeón mundial en el video compartido en su cuenta de Twitter.

"Canelo es el mejor libra por libra del mundo", asegura el Travieso

"Canelo, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese es el mejor libra por libra del mundo en la actualidad. Tenemos al mejor peleador libra por libra, tenemos al mejor entrenador de la actualidad, Eddy Reynoso", agregó.

"Ojalá en México hubiera más Checo Pérez, más Chicharitos, más Julio Urías como el pitcher de los Dodgers, más Canelo Álvarez. Somos una cuna de campeones, pero saben quién es nuestro peor enemigo, nosotros mismos porque nos jalamos como los cangrejos, no sean envidiosos, trabajen", dijo el Travieso Arce.

Sin embargo, el momento que más polémica generó fue cuando señaló que a la gente le gustaría que Saúl fuera un mujeriego o un borracho que anda de cantina en cantina o pobre para entonces considerarlo un "idolazo".

"Cada quien tiene lo que se merece por lo que lucha, por lo que trabaja. Canelo es un peleador disciplinado, respetuoso. Si fuera un hombre mujeriego, borracho que anduviera en las cantinas y que estuviera sin dinero, para la gente sería un idolazo: 'Canelo es el mejor'. Pero como el morro es respetuoso, serio, elegante, empresario a la gente le cae mal, no soporta ver su éxito; no sean envidiosos", indicó.

Finalmente, el siete veces campeón mundial aseguró que no le tiene envidia a nadie. "Que les quede bien claro, yo con lo poquito o mucho que gané soy muy feliz, vivo a todísima madre, me la paso a gusto. Así que no sean envidiosos, ojalá y Canelo sea siete u ocho veces campeón mundial. Ahorita en la actualidad, para mí es el mejor libra por libra, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Es campeón mundial de todos los organismos, casi nadie hace eso".

