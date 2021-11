¡Como el "Canelo" Álvarez! Jugadora de basketball propina knockout a una rival | VIDEO

Es claro que en el deporte existe la posibilidad de que se suban los ánimos, que hayan gritos y que en algún momento puedan darse pleitos entre los contrincantes. Esto pasa en cualquier disciplina y también en deportistas que no son profesionales o que apenas son adolescentes.

Un caso muy claro se vivió en Estados Unidos, durante un juego de baloncesto escolar. Todo parecía que el juego estaba muy tranquilo. Pero durante una jugada, una de las chicas reclamó que le cometieron una falta durante un tiro. Las árbitro decidieron no marcar nada y la jugada continuó.

Lo que sucede después es sorprendente. La jugadora se voltea y le tira un golpe en el cuello, con el brazo abierto a la rival que supuestamente cometió la falta. En el video se escuchan las expresiones de los presentes: ¡Dios mío!, ¡¿Qué está pasando?! y otras frases contra la agresora se podían escuchar en el gimnasio.

"Ve y golpéala"

El video de Instagram muestra el momento de la terrible agresión. Además, después de que la jugadora falló el tiro, se escucha a la madre de la misma decir "Ve y pégale". Esto ha causado indignación en toda la comunidad escolar del sur de California.

La madre de Lauryn Ham, la adolescente agredida, mostró su molestia por lo sucedido. "Esto me da asco. Esto le pasó a mi hija en el juego de ayer. No hay lugar para esta clase de cosas en el basketball (...) La mujer y su madre no mostraron ningún remordimiento y no ofrecieron disculpas.", escribió Ham en su perfil de la red social.

Los organizadores de la competencia dijeron que lamentaban lo que había sucedido y que siempre intentan que todos se sientan seguros en este tipo de entornos, pero la familia de la agresora aún no ha hecho ninguna declaración.

