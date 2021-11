VIDEO VIRAL: Donald Trump golpea a un niño con pelota de beisbol

Aunque Donald Trump ya no sea presidente de Estados Unidos sigue dando de qué hablar, ya sea por sus polémicas declaraciones o por sus acciones en público, las cuales se hacen virales en las redes sociales. Esta vez, circula un video en el que golpeó a un niño con pelota de beisbol.

El ex mandatario norteamericano asistió el pasado 2 de noviembre a la final de la Serie Mundial de Beisbol en donde se enfrentaron los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. El magnate causó gran sensación entre los asistentes quienes lo saludaron y le pidieron autógrafos.

Donald Trump lastima a un niño con pelota de beisbol

Fue en este evento deportivo en donde Trump quiso tener un buen gesto con un menor que asistió al juego de beisbol. El político y su esposa Melania Trump se encontraban sentados en un palco, cuando un niño parado en la fila de abajo, le pidió un autógrafo.

En el video que se hizo viral en TikTok se puede ver cómo le lanzan una pequeña pelota a Donald Trump, quien la firma y después la avienta hacia el público, sin embargo, esta pega en la cabeza del niño y después se va hacia las bancas. Según recoge Business Insider, el inesperado incidente no causó ningún daño al pequeño.

Melania Trump le hace caras a su esposo

También se hizo viral otro video en el que su esposa Melania Trump le hizo nuevamente un desplante. Cuando las cámaras enfocaron a la pareja, lograron captar el momento exacto en el que la ex primera Dama le hizo una cara de desagrado a su esposo.

La mujer de 51 años, creyó que los asistentes ya no la estaban viendo, cuando de repente miró al expresidente y le hizo un gesto de descontento. Esta no es la primera vez que la mujer tiene una actitud así hacia Donald Trump, pues desde enero del 2017, cuando él asumió el cargo, los usuarios de redes sociales han asegurado que la pareja no se quiere.

SIGUE LEYENDO:

Truth Social: Hackean nueva red social de Donald Trump a unas horas de su anuncio