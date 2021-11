VIDEO VIRAL: ¿Red Flag? Melania vuelve hacerle un desplante a Donald Trump

Aunque Donald Trump ya no es presidente de Estados Unidos, aún da de que hablar, sobre todo, por su matrimonio con Melania Trump, quien en repetidas ocasiones le ha hecho desplantes. Esta vez la pareja se puso en medios de la polémica después de que exmodelo tuviera una reacción de desagrado hacia su esposo.

El matrimonio Trump asistió al juego entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston en la Serie Mundial de Beisbol, lo que llamó la atención de los asistentes, quienes no perdieron detalle de lo que hacían los antiguos inquilinos de la Casa Blanca, la cual ahora esta ocupada por Joe Biden.

Los espectadores saludaron a la pareja, por lo que inmediatamente ambos se levantaron de sus asientos para contestar el gesto. Meliana y Trump tenía una sonrisa en el rostro, mientras los fanáticos del beisbol les tomaban fotos y algunos videos. Todo indicaba que la pareja estaba pasando un grato momento, hasta que exprimera dama le hizo un desplante.

Melania Trump se vuelve viral por este desplante a su esposo

Las cámaras enfocaron a la pareja y captaron el momento exacto en el que Melania Trump le hizo una cara de desagrado a su esposo. La mujer de 51 años, creyó que los asistentes ya no la estaban viendo cuando de repente miró al expresidente y le hizo un gesto de descontento.

La mueca de disgusto se viralizó rápidamente en las redes sociales, ya que no es la primera vez que la exmodelo tiene esta actitud con Donald Trump, pues desde enero del 2017, cuando el magnate asumió el cargo, los usuarios de redes sociales han asegurado que la pareja no se quiere.

En tanto, hay algunos internautas que han dicho que el desplante no fue hacia su esposo, sino a las cámaras y a los espectadores, pues el matrimonio estaba disfrutando de su tiempo libre, tal y como cualquier persona lo haría. “A mi me parece que fue a la cámara” y “Se ve que ya no le aguanta”, fueron algunos de los cometarios que se leyeron.

El matrimonio que estuvo al frente de Estados Unidos por cuatro años actualmente vive en complejo Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Desde que su marido perdió la reelección Melania decidió tomar un perfil más privado, mientras que Trump se ha mantenido activo en la política.

