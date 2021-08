¿Por qué la hija de Julio César Chávez llamó hipócrita al ‘Travieso’ Arce?

Tras los dimes y diretes entre Julio César Chávez y Jorge Arce provocaron que Nicole, la hija del famoso boxeador mexicano JC respondieron con este contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram.

En un video, Nicole cuestionó los comentarios que el “Travieso” hizo vía Twitter sobre las adicciones que ha enfrentado su familia.

“No te quiero faltar al respeto más de lo que tú te lo has faltado ya subiendo todas esas cosas de mi papá […] Me da una repulsión enorme cómo se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos. Tú eres papá y tienes hijos y le ruego a Dios que jamás caigan en ninguna adicción porque es una enfermedad, por si no sabías".