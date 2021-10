Travieso Arce 'pide ayuda' a JC Chávez para recuperar a sus seguidores en Twitter | VIDEO

Twitter se convirtió en una de las plataformas más importantes de comunicación, ya que hoy en día muchos periodistas y medios importantes del mundo publican en esta red social algunas noticias importantes que necesitan inmediatez para darse a conocer, por lo que grandes figuras del mundo del deporte, espectáculo y gobierno no se quieren quedar fuera de la misma. En esta ocasión, Jorge “Travieso” Arce, compartió que le suspendieron la cuenta, por lo que busca que sus seguidores lo encuentren en la cuenta secundaria.

La tarde de este martes, Jorge Armando Arce compartió un video en Twitter donde dejó claro que le suspendieron su cuenta verificada y no la podía recuperar, por lo que le pidió a sus seguidores que compartieran el mensaje para que el resto pudiera seguirlo y así, recuperar la comunidad de más de 90 mil fans que tenía en la cuenta anterior.

En el mensaje de Twitter mandó una dedicatoria un poco especial, ya que etiquetó a David Faitelson, Érik Morales y Julio César Chávez, con quienes no lleva la mejor relación del mundo, ya que se ha visto involucrado en una serie de polémicas con los antes mencionados en diversas ocasiones.

El mensaje

Dentro del video dejó claro que intentó todo lo posible para recuperar la cuenta anterior, pero a pesar de todos los intentos y seguir los pasos indicados por parte de soporte técnico le fue imposible tener de vuelta la cuenta anterior, por lo que decidió abrir esta para mantenerse en contacto con ellos. Solo queda recuperar a toda su comunidad que estaba al pendiente de lo que decía en esta red social.

“Hola, qué tal amigos de Twitter, soy su amigo el “Travieso” Arce, para decirles que ésta será mi nueva cuenta. La cuenta pasada me la suspendieron y no pude recuperarla; mandé correos, mandé todo lo que tenía que hacer y no la pude recuperar”, dijo en el video.

El mensaje que mandó en el video estaba respaldado por un pequeño comentario en la publicación donde le pide a sus fans que compartan el video para poder recuperar a los 90 mil seguidores que tenía en la cuenta verificada, ya que no pudo recuperar la cuenta anterior.

“Buenas tardes amigos de Twitter me suspendieron mi cuenta no puedo recuperarla, ayúdenme a compartir este video para recuperar mis seguidores esta será mi nueva cuenta. Les agradezco de corazón un RT por favor, ánimo y recuerda prohibido amargarse @terrible100, @Faitelson_ESPN y @Jcchavez115”, escribió en la publicación para acompañar el video.

