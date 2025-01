Marco Verde dice adiós a los Juegos Olímpicos, debutará en el Premier Boxing Champions en mayo

El peleador mexicano Marco Verde quitó del camino cualquier especulación y hoy reveló que en mayo hará su debut al boxeo profesional, sin posibilidad de regresar a los Juegos Olímpicos. En compañía de su manager, Eddy Reynoso, Verde reveló que es momento de iniciar un nuevo capítulo y de la mano de la promotora Premier Boxing Champions iniciará en el terreno de paga.

Hace unos meses no me imaginaba, ni pasaba por mi mente, que ahora estaría aquí. Ya es oficial que no regreso a olímpicos. Ya quiero dar un salto nuevo, dejar el amateur a un lado. Estuve mucho tiempo ahí y ya solo me quiero enfocarme en profesional”, declaró Marco Verde, quien mantendrá -por ahora- su campo de entrenamiento en Mazatlán bajo las órdenes de Radamés Hernández, el entrenador que lo ha acompañado toda su carrera.