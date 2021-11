Chivas: Ricardo Peláez confirma al DT del Rebaño Sagrado para el siguiente torneo | VIDEO

Marcelo Michel Leaño será el Director Técnico de las Chivas del Guadalajara para el siguiente torneo, el Clausura 2022, así lo confirmó el directivo Ricardo Peláez a través de un video publicado en las redes sociales del equipo. Con esta decisión dejará el interinato para convertirse en el estratega definitivo.

"Se que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por ello me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle", mencionó Peláez Linares; sin embargo, aseguró que dichos argumentos llegarán al término del actual torneo a través de una conferencia de prensa.

Ricardo Peláez mencionó que es importante para él que Marcelo deje de ser interino y se quede como el responsable definitivo debido a que es "algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo".

"He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones. El proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente con base en ellos. Hay mucho otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva", señaló el directivo rojiblanco.

¿Qué dijo sobre el actual torneo y las Chivas?

Ricardo Peláez mencionó que tiene confianza de que el Rebaño Sagrado va a clasificar a la Liguilla; sin embargo, dijo estar consciente de que en caso de que no lo logren será un rotundo fracaso del cual "asumo toda la responsabilidad".

Al fina de su mensaje exhortó a los aficionados que alienten hasta el último minuto de este torneo al equipo, pues están conscientes de que tanto la directiva como el cuerpo técnico y los jugadores, "estamos poniendo todas nuestras energías en levantar el barco en este torneo, pero también ya estamos planeando el próximo y una vez que he definido al Director Técnico terminaremos de evaluar cuáles son los ajustes que requiere nuestra plantilla de cara al 2022", señaló Peláez Linares.

