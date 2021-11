¿Rodolfo Pizarro quiere regresar a Chivas? Guiño emocionó a los seguidores del “Rebaño”

Rodolfo Pizarro es uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas en los últimos años debido a que fue uno de los elementos clave para conseguir el último campeonato del equipo en 2017, por lo que constantemente anhelan su regreso al equipo, hecho que podría ocurrir en un futuro no muy lejano pues el mediocampista hizo un guiño que emocionó a toda la afición del “Rebaño sagrado”

Todo empezó el pasado lunes 1 de noviembre cuando una cuenta de aficionados del equipo rojiblanca llamada “Chivahermano” publicó un tweet en el que le pedían al actual jugador del Miami Inter de la MLS que le diera un like a la publicación si es que quería volver a formar parte de la plantilla de Chivas, por lo que horas más tarde el nacido en Tampico, Tamaulipas finalmente reaccionó a la publicación y tras dejar su like emocionó a cientos de aficionados del club tapatío.

Cabe mencionar que, en el mismo tweet, el perfil llamado “Chivahermano” también etiquetó a Amaury Vergara, presidente de Chivas a quien le pidieron poner manos a la obra para poder repatriar al mediocampista que por su paso por Chivas ayudó al equipo a conseguir un título de Liga, uno más de Copa y una Conchachampions.

Hasta el momento, Rodolfo Pizarro no ha dado ninguna declaración sobre su posible regreso a Chivas, sin embargo, se espera que en los próximos días él mismo confirme si busca volver a vestir los colores rojiblancos, no obstante, hasta ahora ningún directivo de Chivas ha confirmado si tienen interés en contratar de nueva cuenta al jugador de 27 años.

Con un like Rodolfo Pizarro emocionó a los seguidores de Chivas. Foto: Especial

Buscan reunir a la generación dorada

Rodolfo Pizarro no fue el único jugador de la última generación dorada de Chivas que le dio like a la publicación de Twitter para manifestar su interés de volver a Chivas pues otro de los jugadores emblemáticos de aquel equipo multicampeón en reaccionar fue Alan Pulido, quien al igual que su ex compañero, milita en la MLS, por lo que creció aún más el interés y la emoción de los aficionados de Chivas, quienes ya entrados en gastos, aseguraron que harían la misma dinámica pero con Matías Almeyda, el entrenador argentino qué fue el artífice de la última época dorada de Chivas.

Como se mencionó antes, los aficionados Chivas se mostraron sumamente entusiasmados por la idea de reunir a grandes jugadores que ya son considerados históricos del club por haber contribuido con varios títulos al palmarés del equipo, sin embargo, la decisión final será de Amaury Vergara y de Ricardo Peláez, presidente deportivo del club, quien, de acuerdo con información publicada por diferentes medios, renovó su contrato con Chivas por tiempo indefinido, por lo que se espera que en los siguientes días informe sobre sus planes a futuro para el conjunto rojiblanco.

Rodolfo Pizarro salió de Chivas en 2018. Foto: IG: rpizarrot

