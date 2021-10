¿Por qué la pelea entre "Barby" Juárez y "Jackie" Nava no se hizo junto con la de Canelo vs Plant?

Jackie Nava y Mariana "Barby" Juárez, protagonizarán este sábado en Tijuana, una de las peleas más esperadas del boxeo femenil mexicano, sin embargo, pudo haber formado parte de la cartelera de Canelo vs Plant pero no se dio.

"Fue muy raro todo, era una gran oportunidad de presentar un respaldo digno en una cartelera tan importante, la promotora PBC no nos dio explicación, simplemente nos dijo que la pelea no iba (Nava vs Juárez), hicimos nuestro mejor esfuerzo", dijo el promotor de Jackie Nava y presidente de Grupo Zanfer, Fernando Beltrán.

Las protagonistas de la velada boxística también expresaron su sentir el no poder formar parte de esa contienda de Canelo en Las Vegas, Nevada, este próximo 6 de noviembre.

En cuanto al tema del pago, las dos pugilistas, aclararon que se llegó a un acuerdo económico con sus promotores correspondientes, Fernando Beltrán y Oswaldo Kuchle, pero que todavía quedaron con una sensación de que merecían un poco más de dinero ppr lo que significa el combate en puerta.

"Obviamente como peleadora siempre vas a estar pidiendo más, siempre me ha pasado, no sé el monto de ella (Barby), a lo que voy es que de todos modos, sí me hubieran ofrecido más, hubiera querido yo más (dinero), todavía no hay esa similitud con los hombres pero ya hay una avance", opinó Nava.

"Soy realista no voy a pedir lo que ganan Canelo o Maywetaher, ellos ganan eso por lo que generan, pero sí me preguntas sí estoy conforme con la bolsa de esta pelea, no estoy conforme", apuntó Mariana Juárez.