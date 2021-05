Con el boxeo podía desahogarme: "La Barby” Juárez

Para Mariana Juárez su inicio en el boxeo no fue una casualidad, tampoco por salud, ni buscar una hermosa figura; ella llegó al ring para desahogar el coraje de ver a sus padres inmersos en el oscuro mundo de las adicciones.

“Somos seres humanos. Mis papás vivieron una situación muy difícil, y por eso me acerqué al boxeo: sentía que nos hundíamos y yo quería hacer algo en la vida, ayudar a mis papás y hermanos a salir adelante y vi en el boxeo una gran oportunidad; aunque me dieran miedo los golpes. Pero al subir al ring, pensaba que podía hacerlo; ahora creo que tal vez era el coraje de estas situaciones difíciles, que ahí podía desahogarme”, explicó la boxeadora, quien suma 23 años de calzarse los guantes.

Mariana era una víctima colateral del consumo de sustancias nocivas para la salud y, en una difícil e inédita confesión, ‘La Barby’ hoy reconoce que, en aquellos días, siendo muy pequeña, se lamentaba y culpaba a su situación social por vivir en ese infierno.

“Cuando eres joven, adolescente, piensas que no naciste en un 'buen lugar', pero hoy me doy cuenta que las adicciones no son un problema de clases sociales; se puede dar a cualquier nivel. Mis papás, por problemas en su matrimonio, cayeron en esto por casi 15 años. Nunca lo había contado, pero a veces salía a buscarlos a la 1:00 o 2:00 de la mañana a la calle, aunque al día siguiente tenía pelea, porque ellos se iban a buscar ‘esa cosa’...pero no es que quieran lastimarnos, ni que no nos amen, es que no se pueden controlar”, agregó la excampeona mundial gallo del CMB, quien este 21 de mayo regresará al cuadrilátero.

Mariana visitó la Hacienda Nueva Vida, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, una clínica especializada en atender a personas con adicciones, donde ahora se encuentra su hermano menor.

“De mis hermanos el afectado fue él, José. Es buen niño, pero vivió cosas complicadas que no asimiló como nosotros y yo no estoy capacitada para ayudarlo por más que lo ame y por más que quiera hacerlo. Doy gracias a Dios que Aarón Silva (director General y Fundador de la institución) se acercó al boxeo, lo conocí y ahora puede auxiliarnos; en especial se pone en los zapatos de las familias para ayudarlas”, expresó ‘La Barby’.

A la cita acudió también Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pues en esta clínica cuentan con un gimnasio y un programa de boxeo donde apoyan a los pacientes. “Estamos contentos de honrosamente ser parte de él. Cuando los deportistas llegan a niveles importantes de fama o dinero, es sencillo ver que vienen las tentaciones y los amigos falsos; grandes boxeadores como Carlos Cuadras, Julio César Chávez o Alfonso Zamora lo vivieron y, afortunadamente, pudieron liberarse de esto; es motivante ver que si puedes salir cuando tu vida está perdida”, consideró Sulaimán Saldívar.

Por: Katya López

