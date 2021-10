Luto en Televisa: muere Javier Sahagún, querido comentarista deportivo

La tarde de este miércoles falleció el afamado comentarista deportivo, Javier Sahagún, confirmaron algunos de sus colegas a través de las redes sociales. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Cabe destacar que a principios de octubre se solicitaron donadores de sangre para el cronista que estuvo internado en el Hospital Ángeles Interlomas.

"Lamento mucho enterarme del fallecimiento del periodista Javier Sahagún. Tuve el honor de convivir en algunos eventos con él. Siempre fue muy respetuoso, educado y profesional. Un abrazo para su familia y compañeros. QEPD", escribió el comentarista David Failtenson.

TUDN se manifestó también a través de su cuenta de Twitter y envió un emotivo mensaje para quien fue su colaborador durante años donde destacó su profesionalismo y calidez humana:

"Nos tocaste el corazón con tu calidad periodística, pero nos dejas una huella en el alma con tu calidad humana. Siempre vivirás nuestros corazones. ¡Hasta pronto, amigo!"

Javier Sahagún le ganó la batalla al cáncer

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador compartió un video donde hizo sonar la campana de un hospital como símbolo de haber sobrevivido al cáncer.

"Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron".

SIGUE LEYENDO:

LaLiga: Héctor Herrera lanza amenaza contra Andrés Guardado y Diego Lainez

Pumas ha crecido pero no hay que confiarse: Efraín Velarde

Javier "Chicharito" Hernández: Yon de Luisa revela el motivo por el que el jugador no está en el Tri