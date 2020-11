NFL: Estos son los SHOWS de medio tiempo del SUPER BOWL más POLÉMICOS

Este jueves 12 de noviembre se dio a conocer que The Weeknd será el encargado de aparecer en el show de mediotiempo del Super Bowl LV de la NFL.

Por ello, nosotros te llevamos por un recorrido en donde te recordamos algunos de los momentos más polémicos que se han dado en la historia de la liga más importante de futbol americano profesional.

El inolvidable momento de Michael Jackson

Hablar del show de mediotiempo nos remite a algunos pasajes inolvidables, pero uno que ningún aficionado a la NFL puede olvidar fue el momento en el que el rey del Pop, Michael Jackson, apareció en el SB XXVII, en donde los efectos especiales, la música, las canciones y el modo de bailar de Michael crearon toda una historia memorable e inolvidable en un Super Bowl.

La épica escena de Justin Timberlake y Janet Jackson

Si eres un fan de la NFL y también te gusta el POP seguro recordarás uno de los momentos más polémicos que se han registrado en toda la historia de los shows de mediotiempo y fue aquella imagen en donde Justin Timberlake tira de un pedazo de la ropa de Janet Jackson, lo que provocó que quedara su pezón al aire, cuando se cantaba la canción "Rock your body".

Las víctimas del 11 de septiembre, recordadas con U2

‘Where The Streets Have No Name’ fue uno de los temas más recordados sin lugar a dudas en la historia de un show de mediotiempo del Super Bowl y además fue muy emblemático porque en ese momento se recordó a algunas de las víctimas del 11 de septiembre en Nueva Orleans, Louisiana.

Los excesivos pero fascinantes cóvers de Prince

Prince fue otro de los cantantes que marcó toda una época en la historia de la música, pero tuvo claroscuros en su presentación, ya que por un lado fue criticado porque cantó muchos cóvers, pero tuvo un impresionante sólo de guitarra en su traje azul alusivo a uno de los villanos de Batman, "Joker".

El "tiburón" de Katy Perry

Finalmente, recordamos otro de los shows de mediotiempo más curiosos que se ha dado en los últimos años y polémico que quedó a cargo de Katy Perry, a quien varios aficionados no la querían como parte de este espectáculo y al final, lo que más brilló además de su belleza en el escenario fue el tiburón presente en su participación.