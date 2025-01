La supuesta declaración racista de Elvis Presley y la prohibición de su música en México

Elvis Presley, uno de los más grandes artistas de la historia, no fue bienvenido en México durante algunos años, llegando a ser vetado y considerado como no apto para entrar al país, pues le negaron la visa de trabajo y le fue imposible grabar la película "Fun In Acapulco".

Todo comenzó cuando la emisora Radio Éxitos de México informó de una supuesta declaración del Rey del Rock. Aseguraron que le dijo al periodista Federico León, durante una entrevista exclusiva: "prefiero besar a tres negras que a una mexicana", lo cual nunca ha sido probado, pero sí desmentido por el propio artista, así como algunos historiadores.

De manera inmediata comenzaron los titulares en su contra, donde se le tachaba de "racista y homosexual", ya que aseguraban que las mujeres no eran de su gusto. Era el año de 1957 y su popularidad estaba por las nubes, así que una declaraciónd e este tamaño era como ponerse la soga al cuello, entonces, ¿de dónde vino este rumor?

Periodistas como Alberto Nájar y Raúl de Rosa explicaron a la BBC que en ese momento había una fuerte campaña de desprestigio en contra del rock and roll, ya que se consideraba como un fenómeno cultural que dañaba a la juventud, los hacía rebeldes, fiesteros y hasta drogadictos, el degenere en su máxima expresión, totalmente en contra de los valores que la sociedad de la clase media y alta querían enseñar a sus hijos.

El cantante estaba en la cima de su popularidad al final de los años 50. Crédito: @elvis

La satanización del rock en México y el papel que jugó Elvis Presley

Elvis Presley encajaba perfecto en la imagen satanizada del rocanrolero, pues no solamente se dedicaba a cantar la música juvenil del momento, también era reconocido por sus movimientos cuasi sexuales que realizaba en el escenario, y sus temas de pachangas sin control. Es por esta razón que utilizaron todo lo que tenían a la mano para desprestigiarlo, a su mensaje, sus bailes, su cultura.

Por otro lado, Eric Zolov explica en “Refritos de Elvis: el surgimiento de la contracultura mexicana” que un político mexicano de mucho poder intentó comprar el show de Elvis para un evento privado de su hija, pero el cheque en blanco le fue regresado en blanco, lo que provocó su enojó y posteriormente la venganza a través de un rumor de tal magnitud. La oficina de Elvis, desde luego, hizo su trabajo para desmentirlo, pero de poco sirvió.

Dos años después del veto llegó a México la película "King Creole", protagonizada por Elvis Presley, dirigida por Michael Curtiz y titulada en español como "Melodía Siniestra". Su aceptación en cartelera tal vez era un paso para el perdón, pero entonces pasó lo que nadie imaginaba.

Elvis Presley fue censurado en México. Crédito: @elvis

Su estreno fue pactado en el Cine las Américas del entonces Distrito Federal, una urbe que iba en crecimiento. El lugar fue bastante reducido para toda la gente que quería entrar, provocando que 600 personas quedaran fuera del estreno e irrumpieron en la sala sin pagar, entonces comenzaron a lanzar las butacas y hacer destrozos hasta que fueron sacados por la policía. Así lo cuenta Parménides García Saldaña en el libro "El rey criollo".

La censura moderna a la música de la juventud

Esto únicamente fue un parteaguas para que las autoridades tomarán por fin cartas en el asunto y no solamente cancelaron el rock de Elvis Presley en México, también muchas canciones que consideraron como negativas para la juventud, y fue a través del Instituto Nacional de Bellas Artes como se configuró una lista de canciones "aceptadas", cualquiera fuera de esa lista no podía ser tocada en la radio pública.

Lamentablemente no ha cesado la discriminación de la parte más conservadora de la sociedad en contra del rocanrol. Con el paso de los años, siguieron marginando a todas las bandas o artistas que no encajaban con los valores que pretendían enseñar. Llegaron a etiquetarlo como "rock urbano" como forma de segregación, y el gobierno puso algunos otros vetos para que no saliera del underground, como la censura de los años 70 o la prohibición de los eventos masivos en los años noventa.

Sigue leyendo:

"O'children", la canción perfecta de Harry Potter, pero que esconde una estremecedora historia

David Bowie y todos los personajes que logró encarnar a lo largo de su vida