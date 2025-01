"O'children", la canción perfecta de Harry Potter, pero que esconde una estremecedora historia

El año 2010 fue uno de los más importantes para las y los fans de Harry Potter, pues fue en ese momento donde la séptima entrega de la saga vio la luz en cines: "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1". Marcando casi el final de esta amada historia, la película se convirtió en una de las más importantes dentro del cine contemporáneo, pero hubo una escena que quedó marcada en la memoria de las y los potterheads hasta el día de hoy.

Así es, me refiero a aquel lúgubre momento en donde Harry y Hermione se encuentran sin esperanza frente a los ataques de Voldemort, cuando el radio hace una pausa en los nombres de las personas desaparecidas para comenzar a sonar "O'children", canción que da pie a uno de los bailes más nostálgicos y conmovedores que la saga pudo habernos regalado. Pues más allá de la ternura y amistad que se puede ver entre los personajes, el tema resultó perfecto para materializar las angustias del universo, convirtiéndose en un emblema de las y los fans.

Y es que las películas se componen de muchos elementos que, cuando se fusionan, terminan por crear universos mágicos en donde todo es posible. Efectos especiales, guiones, miles de tomas con diferentes cámaras y actrices y actores que logran encarnar a personajes que logran pasar a la historia aún sin haber existido en nuestro "mundo real"; pero hay otro elemento que siempre se encuentra acompañando las escenas: la música. Un ejemplo de ello es el tema interpretado por Nick Cave & The Bad Seeds en "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1", canción que tiene tras de sí una historia igual de desgarradora.

La verdadera historia de "O'children", la canción más amada en Harry Potter

Cuando la música se mezcla con una narrativa, la sinergia que se crea es tal que incluso puede revivir viejos éxitos para darles un nuevo significado, mismo que ahora se encuentra adherido al título de una película. Es así como "O'children" de Nick Cave & The Bad Seeds, lanzada en 2004 como parte del álbum "Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus", es un tema tan conmovedor como inquietante que logró completar la atmósfera, el tono y los sentimientos de manera sublime en "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1".

No obstante, como suele suceder con las grandes obras artísticas, lo que parece ser una melodía perfecta para una escena, también puede esconder un dolor más profundo, una historia sombría que no está a simple vista. "O'children" es un ejemplo de ello, pues es una canción con una gran belleza, pero que también está impregnada de una angustia y desesperación, revelando una historia que va mucho más allá de su conexión con la saga de Harry Potter.

En el contexto de la película, la canción se siente como un lamento, una oración al futuro incierto que aguarda a la generación joven que se enfrenta a una lucha inminente que desafiará su vida para siempre. La música de Nick Cave, por tanto, se convierte en el vehículo perfecto para transmitir la melancolía, la fragilidad y la resignación que inundan ese momento en la película, por lo que en la escena se destacan los tonos oscuros que muestran a la audiencia la impotencia y el sufrimiento de quienes ven un futuro devastado, sin un lugar seguro en el que descansar.

Resulta como si la canción misma estuviera marcando el dolor de la humanidad, la perdida de la inocencia y la inevitabilidad de la tragedia ya que a lo largo de la canción, Cave utiliza imágenes poéticas y sombrías, mientras observa el estado de la humanidad y el sufrimiento inherente a ello y en esta mezcla de dolor y belleza, "O'children" no solo se convierte en una reflexión sobre la pérdida de la inocencia, sino también en una poderosa crítica sobre el abandono, la guerra y la muerte.

Los tres jóvenes magos se enfrentan a la guerra, sabiendo que el sacrificio es inevitable, pero también entendiendo que es su responsabilidad luchar por un futuro mejor.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

Con frases como "Oh, children / Leave your broken dreams behind" ("Oh, niños / Dejen atrás sus sueños rotos"), la canción no puede evitar despertar una sensación de tragedia, como si nos advirtiera sobre la inminente ruptura de un mundo que nunca será el mismo. Es así como a lo largo de "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1", el tema de la infancia perdida, el paso de la juventud a la madurez y la confrontación con un mundo lleno de horrores y desafíos se hace cada vez más presente, y la canción parece captar este cambio doloroso como una despedida de la seguridad de la niñez y la entrada, de forma irremediable, en la adultez mientras afuera estalla una guerra.

El legado de "O'Children": una visión desgarradora del mundo actual

De esta forma, la canción refleja cómo, muchas veces, la vida es tomada como algo seguro hasta que se arrebata de manera inesperada. A través de su letra, se nos invita a tomar las riendas de nuestra existencia, a ser conscientes del poder que poseemos para efectuar cambios y defender lo que es justo, por lo que también es un llamado a confiar en nosotras mismas, a levantarse, luchar por nuestras convicciones y proteger lo que consideramos sagrado.

Pero además de la conmovedora escena que acompaña esta canción, "O'Children" se ha convertido en un himno para las personas que crecieron junto a Harry Potter, pues en el tema encuentran un reflejo de sus propias vivencias, tanto dentro como fuera del universo de la saga. Los desafíos que enfrentan los personajes, su búsqueda de esperanza en la oscuridad y el dolor por la pérdida de seres queridos, son temas que resuenan de manera intensa con los fanáticos, quienes han sido testigos del crecimiento y las tribulaciones emocionales de estos personajes a lo largo de los libros y las películas. La canción "O Children" de Nick Cave & The Bad Seeds aborda la pérdida de la inocencia, la alienación y la sensación de impotencia en un mundo lleno de peligros y decisiones que escapan a nuestro control.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

"O Children" no es simplemente una canción más en una película; es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de luchar por lo que consideramos justo. Aunque la letra de Nick Cave está impregnada de una atmósfera sombría, también provoca reflexión, invitando a aceptar que, en la vida, todo tiene un precio y éste suele ser el sufrimiento. Por ello, esta pieza musical va más allá de su simple condición de canción, es un testamento de la humanidad en su forma más auténtica, un reflejo de los conflictos internos que todas enfrentamos mientras el mundo de afuera se consume entre guerras.

