La historia detrás de “Mariposa Tecknicolor”, himno de Fito Páez que sonará en el Zócalo de la CDMX

Fito Páez viene a México para ofrecer tres conciertos. Uno de ellos más importante que el par siguiente, pues el músico argentino se presentará de manera gratuita en el Zócalo de la capital mexicana, donde el récord de asistencia es de hasta 300 mil personas reunidas para un evento artístico.

Los siguientes dos conciertos serán el 21 de enero y el 22 de enero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde solamente asistirán 20 mil personas, pero se trata de algo mucho más personal. En este trío de presentaciones hará un recorrido por el disco "El Amor después del Amor" que cumplió 30 años en el año 2023.

También viene para festejar los 40 años del disco "Del 63", además de un festejo más por el 30 aniversario (en 2024) del disco "Circo Beat", donde viene una de las canciones que nunca puede faltar en cualquier lugar donde va, cualquier concierto que ofrece, en entrevistas, en novelas, cuentos, series, películas donde hablen de Páez: "Mariposa Tecknicolor". Por ello, exploraremos su historia y lo que hay detrás de tal exitazo.

Circo Beat es un álbum de Fito Páez que representa un retorno a sus raíces y a la sencillez de su barrio. Lanzado en 1994, este disco buscaba crear un espacio virtual donde el músico pudiera evocar su Rosario natal, su familia, los sonidos de su infancia. La intención era contrastar la sofisticación lograda con su álbum anterior, "El amor después del amor", con la autenticidad o la nostalgia de sus orígenes.

El disco narra un viaje emocional que va desde la alegría y la energía de la infancia hasta la melancolía y la reflexión sobre el paso del tiempo. Canciones como "Circo Beat" y "Mariposa tecknicolor" transmiten una vitalidad contagiosa, mientras que otras como "Nada del mundo real" y "El jardín donde vuelan los mares" exploran temas más introspectivos, mucho más profundos. A través de sus letras, Fito logra crear un universo poético, donde la música se convierte en un vehículo para expresar sus sentimientos, pero sobre todo para revelar sus recuerdos.

Circo Beat combina elementos del rock, el pop y la música latinoamericana, creando un sonido bastante reconocible en el artista. A pesar de no haber tenido el mismo impacto comercial que su predecesor, es considerado por muchos fans como uno de los trabajos más personales y auténticos de Fito Páez.

"No tenía Mariposa Tecknicolor, entocnes, sabía que faltaba algo, una noche bastante pasado de vino, escucho durmiéndome, sobre el fade out, la melodía prístina y entera de Mariposa sobre el fade out. Se me fue el pedo en un segundo", relata el cantautor.