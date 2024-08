Stephano Morales, el actor de “El Gallo de Oro” que pone en alto a México en el más grande festival del mundo con "Comala, Comala"

El cine y la ficción nos han hecho pensar que el dedicarse a la actuación se define en fama, dinero y lujos, pero quienes se dedican a esta profesión saben perfectamente que lo anterior solo es una consecuencia de su trabajo, pues cada proyecto representa un reto y un sueño por cumplir, en especial cuando se trata de impresionar no sólo al público mexicano, sino también al internacional. Esto lo sabe mejor que nadie Stephano Morales, a quien hemos visto en series como "El Señor de los Cielos" o más recientemente en "El Gallo de oro", donde también conquistó las redes sociales con sus TikToks bailando junto al resto del elenco, entre ellos, Lucero.

Es precisamente de lo anterior en donde podemos empezar a escarbar sobre la carrera y personalidad del actor mexicano, quien a sus 31 años ha encantado con su talento nato para la actuación, con la carisma y amabilidad hasta para recibir una llamada y conversar sobre sus proyectos, pero también con la humildad y humanidad con la que se refiere a cada nuevo paso en su vida.

Morales está orgulloso de cumplir un sueño más en su carrera como actor. (Foto: Cortesía)

Después del éxito rotundo que representó esta serie disponible en Vix y Prime Video basada en la novela homónima de Juan Rulfo, se dijo listo para romper con las fronteras y el lenguaje al llegar al Edinburgh Festival Fringe, el que es considerado como el festival más grande del mundo donde el arte se fusiona con las distintas culturas de los representantes que llegan a Escocia para poner en escena sus mayores pasiones. En el caso de Stephano Morales, destaca que su logro está acompañado con algo histórico, pues sólo dos mexicanos se han presentado en este evento.

Por lo anterior, indica, el poder haber llegado a este festival es un "sueño más cumplido" y estará ofreciendo una temporada completa con su actuación en la que también pone en alto el nombre de México, ya que de nueva cuenta la historia a interpretar está basada en una novela de Juan Rulfo. "Pedro Páramo" que nos hace viajar hasta Comala, el lugar en el que los muertos son los habitantes y que llevó al escritor a tener en estas páginas la historia más significativa en la literatura mexicana.

"Es el festival más grande del mundo y a parte, habiendo que yo sepa sólo dos representantes de México ahí, me hace sentir muy orgulloso y muy feliz de que pues de que hayamos logrado", comentó a El Heraldo de México al hablar sobre su puesta en escena, "Comala, Comala".

Recuerda que este año sí se logró llegar al festival, pues la edición anterior no lograron terminar el montaje. (Foto: Cortesía)

Stephano Morales llega al Edinburgh Festival Fringe a ponerse en el papel de "Pedro Páramo" con el musical "Comala, Comala"

"Yo represento a todos los personajes masculinos de la familia para de Pedro Páramo", recuerda al hablar sobre este nuevo proyecto, del que añade, lo hizo ponerse en la piel de Juan Preciado, Miguel Páramo y el medio hermano de este, así como de Abundio Martínez. Sobre este último, detalla que el musical que se presentará en Escocia está creado con una quijada de burro; por supuesto, el gran protagonista es Pedro Páramo, quien "emprende este viaje familiar hacia su pasado".

El mero hecho de interpretar a tantos personajes representó el mayor reto, comenta, mientras cumple su sueño de llegar al Edinburgh Festival Fringe. Según compartió Stephano, en esta adaptación intenta conseguir que el público comprenda la compleja historia que Juan Rulfo publicó en 1955 y sobre ello, nace la humanidad y humildad del actor, pues en todo momento no sólo resaltó su trabajo, sino el del resto de sus compañeros.

"No solo soy yo; toda la compañía hacemos a distintos personajes y darles una característica especial a cada uno ha sido el reto. Especialmente entre Juan preciado y Pedro páramo que son los que más tocó y que además, Pedro Páramo es el padre de Juan Preciado y Juan Preciado al final en nuestro montaje termina representando la muerte de su propio padre. Entonces se vuelve una cosa metateatral que está incluso en mi mente y en mí mientras lo estoy haciendo. Es difícil de llevar a cabo, pero es un reto que es muy rico y me me llena de experiencia y de ganas de seguir haciéndolo y creciendo", comentó.

La puesta en escena es un musical. (Foto: Cortesía)

En este evento que se realiza este mes de agosto en Escocia, resalta el trabajo de "Comala, Comala" con música original para el musical con el que se presentarán; esta está creada por Pablo Chamorro, además de los músicos Melissa Castellanos y Nicolás García Lieberman; la dramaturgia es de Conchi León; en escena también destaca el nombre de María Penella

Interpretar a los personajes de Juan Rulfo es llevar a México al mundo, pero también una redefinición personal

Durante la conversación Stephano Morales reflexionó sobre lo que implica ponerse en la piel de personajes tan complejos como los creados en las tres principales novelas de Juan Rulfo, es decir, "Pedro Páramo", "El llano en llamas" y "El Gallo de Oro", y de las tres ya ha actuado para dos de ellas, pues esta última fue uno de sus más recientes proyectos donde compartió pantalla con Lucero, José Ron, Plutarco Haza y Adriana Williams. En una retrospección comenta que tras estos papeles incluso ha llegado a una búsqueda de sí mismo y de su pasado familiar.

"Juan Rulfo se me hace uno de los de los autores mexicanos más grandes y geniales que pues que han existido y el haber estado en dos de sus obras me hace sentir muy orgulloso de mi mexicanidad y al mismo tiempo me hace reflexionar sobre muchos temas que tienen que ver con eso mismo, o sea, con con que soy mexicano y con mi ser mexicano y con cómo las relaciones familiares que, siempre nos construyen como personas y creo que eso Rulfo lo tenía súper claro", dice.

En su conversación, Morales se destacó a sí mismo como un actor profesional. (Foto: Cortesía)

Ahora tras conocer mejor la obra del escritor mexicano, Stephano reflexiona sobre su pasado y el pasado familiar, de "lo poquito que conocemos normalmente" y de lo que "hay más allá". En sus palabras, afirma: "todo eso también me construye a mí, pero feliz de poder como reconocer toda esta esencia mexicana y mi sangre", añade. Por supuesto, no todo e queda en lo personal, ya que también lo transmite con su actuación en plataformas de streaming y ahora en el Edinburgh Festival Fringe.

Stephano Morales, un actor profesional y en construcción

Al responder si ya se encontró a si mismo, la sorpresa lo invade, pero firme responde: "creo que esto de encontrarse a sí mismo es una búsqueda constante, o sea, el pretendí con este montaje en específico empezar a pensar en en todo lo que representaba mi pasado familiar y la verdad no sé nada. De repente preguntarle a mis papás no es suficiente porque ellos tampoco saben entonces esta curiosidad y esta parte de encontrar de dónde vengo simplemente con no saber de dónde vengo pues no sé ya con eso no puedo definirme de alguna forma o decir que soy totalmente".

Por otro lado, habla sobre su versatilidad como actor y cómo esto lo ha llevado a ser un profesional en el área, pues hasta ahora no se ha "encasillado solo en una cosa" y prueba de ello son sus personajes en “Promesas de Campaña”, "El Juego de las Llaves”, “La Guzmán”, “Cecilia”, “Atrapada”, “Mudanza”, “Babilonia Apatzingán", “El Señor de los Cielos” y “El Gallo de Oro”, y de esta última recuerda el haber actuado junto a una grande y querida como Lucero.

"Trabajar con Lucero fue un regalo enorme. Cuando llegué a la primera lectura del Gallo de Oro yo no tenía idea de quién iba a ser la protagonista y fue una sorpresa inmensa encontrarme a Lucero. Es una persona súper linda, desde el día uno desde esa lectura se sabía mi nombre y me saludó súper linda y es muy talentosa, es es una gran actriz, una gran cantante y además es muy profesional ella era la primera en llegar al set la última en irse y creo que no sea en ese sentido es un regalo porque le pude aprender eso", concluye.