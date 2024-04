Sergio Mayer Mori: un músico, compositor y cantante fiel a sus ideales e identidad

Sergio Mayer Mori, quien se diera a conocer en el mundo de la farándula mexicana gracias a la actuación, quiere darle un giro a su carrera, su vida y sus pasiones, pues pretende sumergirse en la espinita artística que siempre había tenido, pero nunca se había animado a explotar, la música.

Por ello, formó una banda de all stars y se puso a componer. El resultado fue una serie de canciones que presentará en un disco muy próximamente, pero que por ahora ya publicó a manera de live show con un video desde el estudio, y que ahora llevará al escenario del teatro El Cantoral este 18 de abril.

Quiere dejar una huella importante con su música en las nuevas generaciones. Crédito: El Heraldo de México/ Gustavo Azem

Mori presenta su nuevo proyecto musical, ¿qué hay detrás de sus melodías?

Pero antes de entregarnos a su experiencia sensorial, aprovechamos para conocer un poco más de sus inquietudes musicales. En entrevista con El Heraldo de México, aseguró que gracias a este proyecto, aprendió a poner primero sus intereses sobre los de otros, y a hacer realidad las cosas que más le gustan sobre las que debe hacer por obligación.

"El tema es decidir qué viene primero, cuál es mi prioridad, saber lo que voy a hacer. Voy a querer que le guste a la gente y querer que suene bien y querer que sea pegajoso y viral o mi prioridad es sacar lo que estoy sintiendo ahorita, no, o sea, ser genuino con lo que yo quiero expresar en ese momento. A lo mejor quiero hablar de que mi día fue una mierda, a lo mejor quiero hablar de que mi día fue bellísimo, que todos deberíamos de ver la vida con amor, depende qué quiera, de cuál sea mi prioridad".

Dará un concierto en El Cantoral el 18 de abril. Crédito: El Heraldo de México/ Gustavo Azem

Es precisamente ese pensamiento lo que automáticamente lo llevó a explotar toda una gama de géneros que puedes identificar en sus canciones. Desde un R&B, hasta un jazz, un blues, un gospel. Fue atrevido porque mezcló todo aquello en un ambiente popnque para los piratas podría haber sido un error, pero termina por ser la magia dentro de sus temas, ¿y de dónde lo sacó? Ni más ni menos que del corazón.

"Justamente en mi caso, yo siempre me siento a sacar las emociones y las sensaciones que tengo dentro de mí y eso pues lleva a cierto tipo de géneros, definitivamente. Yo no me siento antes de hacer una canción y digo, voy a hacer una canción de R&B, o sea, eso nunca me pasa, más bien lo que me pasa es que al final del día, cuando la escucho digo que resultó ser así, incluso resultó ser house o jazz, y sí, creo que viene primero el huevo que la gallina por así decirlo".

Por últimos aseguró que parte importante dentro de su estilo de composición, es que se basa mucho en sus propias influencias musicales, en lo que escucha día a día, en lo que siente, en lo que piensa o las situaciones que atraviesa, y después, mucho después, en si es algo que pegará o no, si gustará o no.

"Al final, el género que resulten misntemas, creo que es consecuencia también de mis gustos musicales porque obviamente cada vez que yo compongo algo, cada vez que yo hago cosas nuevas, pues vienen desde lo que me gusta a mí, creo que eso es la diferencia (...) siempre quiero ser fiel con lo que yo quiero y con mis ideales y principios".

Buscará imprimir toda su pasión en esta nueva faceta. Crédito: El Heraldo de México/ Gustavo Azem

Mori, una bocanada de aire fresco a la industria musical y quiere dejar una huella importante en esta generación

Precisamente con el tema de los ideales y principios, nos metimos de lleno a las letras del disco, donde se ha permitido ser muy expresivo. A veces en español, otras en inglés. Cada tema cmunica cosas muy diferentes, pero siempre desde un ángulo muy parecido, el de la buena onda y las vibras cool. Es decir, no se trata de un artista pesimista, pues a pesar de hablar de cosas tristes, a veces, lo hace con vista al lado positivo de las cosas.

"Cien por ciento me autocensure, la verdad no me encanta ese terminó, pero es bastante atinado. Y no me encanta porque insinúa que me limito a no expresarme por completo, pero sí es real porque sí tengo ciertos tipos de caminos que quiero seguir, siento que es una línea muy delgada y muy delicada para cualquier persona, cualquier artista, cualquier músico más que nada, cualquier compositor", contó en entrevista exclusiva.

Esta línea delgada es la responsabilidad de estar atrás de un micrófono, a veces frente a cientos de personas, miles de personas tal vez, millones de personas cuando tienes mucha suerte, talento y trabajo detrás. Sergio Mayer Mori aseguró, en este contexto, que con su música quiere dejar una huella importante y contribuir a que vivamos en un mundo mejor.

Quiere ser fiel a su estilo. Crédito: El Heraldo de México/ Gustavo Azem

"Creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad gigante, cómo la música conecta con la gente, no, tú le puedes decir a 10 millones de personas cosas misóginas y entonces le empiezas a meter ese chip a los chavitos de 13, 14 años y dicen 'ah, está bien lo que me está diciendo ese', creo que hay que ser justamente fiel con lo que estamos sintiendo, a lo mejor a veces no hablaré de cosas tan bonitas, pero es muy diferente eso a invitar a la gente a hacer lo opuesto a lo que necesita el planeta ahorita que es ser compasivo, ser comprensivo y todas estas cualidades", fueron sus últimas palabras.

Mori tocará el día 18 de abril de 2024 en las instalaciones de El Cantoral, ubicado en Puente Xoco s/n Puerta A, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. El horario de la taquilla es de lunes a sábado de 11:00 a 15:0 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los boletos van desde los 390 pesos, y hasta los mil 98 pesos los más baratos. Puedes comprarlos en el Sistema Ticketmaster.